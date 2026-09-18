Atentado en Sacsayhuamán: desconocidos dañan con pintura roja y rosada una roca labrada de Lanlacuyoq

Especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco han intervenido la roca para eliminar las inscripciones y restaurar su superficie, evitando más daños al sitio arqueológico.

Especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco han intervenido la roca para eliminar las inscripciones y restaurar su superficie, evitando más daños al sitio arqueológico. Foto: DDC CUSCO/Composición LR

Una roca labrada del sector Lanlacuyoq, dentro del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, fue afectada con pintas realizadas con pigmentos de color rojo y rosado. El hallazgo fue reportado por personal de vigilancia y activó las acciones de protección del patrimonio cultural en este complejo arqueológico de Cusco.

Sobre la superficie de la piedra se encontraron dos nombres escritos y otras inscripciones que no pudieron ser identificadas. Ante la afectación, especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco intervinieron el elemento arqueológico para retirar los pigmentos y realizar trabajos de conservación sin alterar su superficie original.

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Sacsayhuamán: encuentran nombres pintados en una roca labrada del sector Lanlacuyoq

El reporte de vigilancia permitió detectar las inscripciones en una roca trabajada del sector Lanlacuyoq. Las marcas fueron hechas con pigmentos de tonalidades roja y rosada, mientras que en otras zonas de la piedra se observaron trazos cuya lectura no fue posible.

La intervención de los especialistas estuvo orientada a recuperar la superficie afectada. Para ello se emplearon materiales y herramientas especializadas durante las labores de limpieza, con el propósito de retirar los pigmentos y evitar que el procedimiento ocasionara nuevos daños en el elemento arqueológico.

¿Qué hará Cultura tras las pintas en la roca arqueológica de Sacsayhuamán?

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco anunció que formulará una denuncia para identificar a las personas responsables de las pintas y establecer las circunstancias en las que ocurrió la afectación. Las acciones legales se sumarán a las labores de conservación desarrolladas en el parque arqueológico.

Francisco Solís, director del Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, pidió a la población cusqueña y a los visitantes respetar los vestigios arqueológicos. El Ministerio de Cultura, por su parte, señaló que continuará reforzando las labores de vigilancia y protección en los sitios arqueológicos de la región.