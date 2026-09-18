Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Keiko desaprobada, caso Liceo Naval y Ministro a la censura | Sin Guion Con Rosa María Palacios

¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Sociedad

Obra de colegio inicial afectado por El Niño de 2017 lleva casi dos años paralizada en Piura

El proyecto de reconstrucción se detuvo tras la rescisión de contratos por parte de Pronied. Los estudiantes de inicial asisten a un local no acondicionado, lo que ha afectado la matrícula, que pasó de 214 a solo 86 alumnos.

El colegio forma parte de las instituciones educativas consideradas para su reconstrucción luego de los daños provocados por el fenómeno de El Niño Costero de 2017.
El colegio forma parte de las instituciones educativas consideradas para su reconstrucción luego de los daños provocados por el fenómeno de El Niño Costero de 2017. | Composición LRAlmendra Ruesta
google iconLa República en Google

La comunidad educativa de la Institución Inicial 032 Aprendizaje, en Piura, protestó por la paralización de los trabajos de reconstrucción de su colegio, una obra valorizada en más de S/4 millones que debía ejecutarse inicialmente en cuatro meses. Sin embargo, el proyecto permanece inconcluso desde 2024, luego de que el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) rescindiera el contrato con la empresa ejecutora y, posteriormente, con la compañía encargada de elaborar el expediente del saldo de obra.

La situación afecta directamente a los niños de 3, 4 y 5 años, quienes fueron trasladados a la I. E. Luis Alberto Sánchez, un local diseñado para estudiantes de primaria y secundaria. Según la directora del plantel, Teresa Calvo, el cambio de sede ha generado condiciones inadecuadas para los menores y una caída de más del 50% en la matrícula: de 214 estudiantes a solo 86.

Video destacado

¿POLICÍA COLABORÓ CON 'LA JAURÍA'? Y KEIKO PLANEA MANIPULAR LA HISTORIA DEL PERÚ | ARDE TROYA

Puedes ver

El Niño podría causar un nuevo ciclón en la costa del Perú, según Senamhi: “No descartamos esa posibilidad”

lr.pe

Una obra que arrastra el retraso desde 2023

El colegio forma parte de las instituciones educativas consideradas para su reconstrucción luego de los daños provocados por el fenómeno de El Niño Costero de 2017. El plantel resultó afectado por inundaciones, que ocasionaron rajaduras en las paredes y el colapso del sistema de desagüe.

Tras varios años de espera, los trabajos de reconstrucción comenzaron en enero de 2023. No obstante, la ejecución se detuvo al año siguiente. De acuerdo con la directora Teresa Calvo, Pronied decidió rescindir el primer contrato debido al incumplimiento de los plazos establecidos.

Posteriormente, la entidad convocó la elaboración del expediente de saldo de obra, documento técnico que permite determinar qué trabajos fueron ejecutados, cuál es el estado actual de la infraestructura y qué componentes quedan pendientes. Sin embargo, la empresa contratada tampoco cumplió con entregar el informe final, por lo que Pronied terminó rescindiendo este segundo contrato.

Ante esta situación, el programa anunció que ejecutará el saldo de obra mediante la modalidad 'in-house', es decir, bajo responsabilidad directa de la entidad. Para la comunidad educativa, sin embargo, el anuncio todavía no se ha traducido en el reinicio de los trabajos.

Puedes ver

Cae en Pueblo Libre Catherine Méndez, presunta pareja de Jhonsson Cruz, líder de ‘Los Pulpos’

lr.pe

Niños estudian en local que no está acondicionado para inicial

"Son cuatro años en que los niños reciben clases en la I. E. Luis Alberto Sánchez, un espacio diseñado para primaria y secundaria, pero no para nivel inicial. No hay áreas de juego, los baños no son adecuados y las escaleras resultan peligrosas para los infantes", señaló la directora Teresa Calvo.

La docente explicó que estas condiciones también afectan el desarrollo de las actividades pedagógicas, pues las maestras deben adaptar su trabajo a un espacio que no fue diseñado para niños pequeños. A ello se suma que los estudiantes reciben clases durante el turno tarde, en una zona que, según la directora, no ofrece condiciones adecuadas de seguridad.

La prolongada espera también ha repercutido en la matrícula. El número de estudiantes se redujo de 214 a 86, una disminución que la comunidad educativa relaciona con las condiciones en las que deben desarrollar sus actividades escolares.

Calvo cuestionó, además, el poco apoyo recibido de las autoridades locales y señaló que la oficina de Pronied en Piura tendría un margen limitado para tomar decisiones. Por ello, pidió que las gestiones lleguen hasta la sede central de Pronied y que se priorice la culminación de la obra.

"Pedimos a las autoridades regionales gestionar, que el llamado llegue a Pronied Lima y con la nueva presidenta para que esta obra ya se termine y los estudiantes puedan recibir clases en buenas condiciones", manifestó.

Pronied visitó el colegio tras protesta

En medio del reclamo de la comunidad educativa, el último jueves 17 de septiembre una comitiva de Pronied llegó hasta la institución para verificar el estado de la infraestructura y reunirse con los docentes y padres de familia.

La visita se produce mientras permanece pendiente la ejecución del saldo de obra y después de dos procesos contractuales que terminaron en rescisión. La comunidad educativa espera que la inspección permita destrabar el proyecto y establecer un cronograma concreto para la culminación de los trabajos.

Por ahora, los estudiantes continúan recibiendo clases en un local ajeno a su institución y sin las condiciones propias de un centro de educación inicial, mientras la reconstrucción de su colegio, dañada por el fenómeno de El Niño de 2017, sigue sin fecha definida de culminación.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 18 de septiembre de 2026

Por Carlin | 18 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Obra de colegio inicial afectado por El Niño de 2017 lleva casi dos años paralizada en Piura

“No es una prioridad”: Gobierno de Colombia abandona la Coalición por la Igualdad de Derechos LGTBI que copresidía

Caso Liceo Naval: profesores acompañantes en el bus podrían afrontar hasta 26 años de cárcel por delito en comisión por omisión

Sociedad

Caso Liceo Naval: profesores acompañantes en el bus podrían afrontar hasta 26 años de cárcel por delito en comisión por omisión

''Deuda histórica'': crean grupo de trabajo para atender a víctimas de violencia sexual en Condorcanqui

Fiscalía evalúa internación preventiva contra estudiantes del Liceo Naval denunciados por abuso sexual

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

Aprobación de Keiko Fujimori cae 18 puntos en un mes y desaprobación sube a 44%, según Datum

Óscar Reto responde a Cecilia Chacón por decirle que ponga orden: “Yo sé bien lo que tengo que hacer”