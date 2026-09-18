Obra de colegio inicial afectado por El Niño de 2017 lleva casi dos años paralizada en Piura

El colegio forma parte de las instituciones educativas consideradas para su reconstrucción luego de los daños provocados por el fenómeno de El Niño Costero de 2017. | Composición LR

El colegio forma parte de las instituciones educativas consideradas para su reconstrucción luego de los daños provocados por el fenómeno de El Niño Costero de 2017. | Composición LR Almendra Ruesta

La comunidad educativa de la Institución Inicial 032 Aprendizaje, en Piura, protestó por la paralización de los trabajos de reconstrucción de su colegio, una obra valorizada en más de S/4 millones que debía ejecutarse inicialmente en cuatro meses. Sin embargo, el proyecto permanece inconcluso desde 2024, luego de que el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) rescindiera el contrato con la empresa ejecutora y, posteriormente, con la compañía encargada de elaborar el expediente del saldo de obra.

La situación afecta directamente a los niños de 3, 4 y 5 años, quienes fueron trasladados a la I. E. Luis Alberto Sánchez, un local diseñado para estudiantes de primaria y secundaria. Según la directora del plantel, Teresa Calvo, el cambio de sede ha generado condiciones inadecuadas para los menores y una caída de más del 50% en la matrícula: de 214 estudiantes a solo 86.

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Una obra que arrastra el retraso desde 2023

El colegio forma parte de las instituciones educativas consideradas para su reconstrucción luego de los daños provocados por el fenómeno de El Niño Costero de 2017. El plantel resultó afectado por inundaciones, que ocasionaron rajaduras en las paredes y el colapso del sistema de desagüe.

Tras varios años de espera, los trabajos de reconstrucción comenzaron en enero de 2023. No obstante, la ejecución se detuvo al año siguiente. De acuerdo con la directora Teresa Calvo, Pronied decidió rescindir el primer contrato debido al incumplimiento de los plazos establecidos.

Posteriormente, la entidad convocó la elaboración del expediente de saldo de obra, documento técnico que permite determinar qué trabajos fueron ejecutados, cuál es el estado actual de la infraestructura y qué componentes quedan pendientes. Sin embargo, la empresa contratada tampoco cumplió con entregar el informe final, por lo que Pronied terminó rescindiendo este segundo contrato.

Ante esta situación, el programa anunció que ejecutará el saldo de obra mediante la modalidad 'in-house', es decir, bajo responsabilidad directa de la entidad. Para la comunidad educativa, sin embargo, el anuncio todavía no se ha traducido en el reinicio de los trabajos.

Niños estudian en local que no está acondicionado para inicial

"Son cuatro años en que los niños reciben clases en la I. E. Luis Alberto Sánchez, un espacio diseñado para primaria y secundaria, pero no para nivel inicial. No hay áreas de juego, los baños no son adecuados y las escaleras resultan peligrosas para los infantes", señaló la directora Teresa Calvo.

La docente explicó que estas condiciones también afectan el desarrollo de las actividades pedagógicas, pues las maestras deben adaptar su trabajo a un espacio que no fue diseñado para niños pequeños. A ello se suma que los estudiantes reciben clases durante el turno tarde, en una zona que, según la directora, no ofrece condiciones adecuadas de seguridad.

La prolongada espera también ha repercutido en la matrícula. El número de estudiantes se redujo de 214 a 86, una disminución que la comunidad educativa relaciona con las condiciones en las que deben desarrollar sus actividades escolares.

Calvo cuestionó, además, el poco apoyo recibido de las autoridades locales y señaló que la oficina de Pronied en Piura tendría un margen limitado para tomar decisiones. Por ello, pidió que las gestiones lleguen hasta la sede central de Pronied y que se priorice la culminación de la obra.

"Pedimos a las autoridades regionales gestionar, que el llamado llegue a Pronied Lima y con la nueva presidenta para que esta obra ya se termine y los estudiantes puedan recibir clases en buenas condiciones", manifestó.

Pronied visitó el colegio tras protesta

En medio del reclamo de la comunidad educativa, el último jueves 17 de septiembre una comitiva de Pronied llegó hasta la institución para verificar el estado de la infraestructura y reunirse con los docentes y padres de familia.

La visita se produce mientras permanece pendiente la ejecución del saldo de obra y después de dos procesos contractuales que terminaron en rescisión. La comunidad educativa espera que la inspección permita destrabar el proyecto y establecer un cronograma concreto para la culminación de los trabajos.

Por ahora, los estudiantes continúan recibiendo clases en un local ajeno a su institución y sin las condiciones propias de un centro de educación inicial, mientras la reconstrucción de su colegio, dañada por el fenómeno de El Niño de 2017, sigue sin fecha definida de culminación.