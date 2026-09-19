Penal de Cusco: INPE frustra intento de fuga de interno extranjero en pabellón de máxima seguridad
El INPE activó los protocolos de seguridad y comunicó el incidente al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú para determinar las acciones correspondientes.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que frustró un intento de fuga en el Establecimiento Penitenciario de Cusco Varones. El hecho ocurrió el viernes 18 de septiembre, cuando el personal de seguridad detectó a un interno sobre el techo de los pabellones durante el desencierro de los reclusos del pabellón 1 de máxima seguridad.
El intervenido fue identificado como Cristian Farid Romero Álvarez, de 30 años y nacionalidad colombiana. Según el comunicado oficial, el interno se encuentra procesado por el delito de robo agravado en grado de tentativa. Tras la intervención, el caso fue comunicado al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú.
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Interno fue detectado en el techo durante el desencierro en el penal de Cusco
El personal penitenciario advirtió la presencia del interno en la parte superior de los pabellones y activó los protocolos establecidos para responder ante situaciones que puedan comprometer la seguridad del establecimiento. El despliegue permitió intervenir al hombre antes de que pudiera concretar su salida del recinto penitenciario.
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Luego de su intervención, Romero Álvarez fue sometido a una evaluación por parte del personal de salud. Posteriormente, el INPE dispuso que permaneciera en un ambiente separado del resto de la población penitenciaria mientras se determinan las acciones que correspondan.