Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Sociedad

Penal de Cusco: INPE frustra intento de fuga de interno extranjero en pabellón de máxima seguridad

El INPE activó los protocolos de seguridad y comunicó el incidente al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú para determinar las acciones correspondientes.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que frustró un intento de fuga en el Establecimiento Penitenciario de Cusco el 18 de septiembre. Un interno fue encontrado en el techo.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que frustró un intento de fuga en el Establecimiento Penitenciario de Cusco el 18 de septiembre. Un interno fue encontrado en el techo.Foto: difusión
google iconLa República en Google

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que frustró un intento de fuga en el Establecimiento Penitenciario de Cusco Varones. El hecho ocurrió el viernes 18 de septiembre, cuando el personal de seguridad detectó a un interno sobre el techo de los pabellones durante el desencierro de los reclusos del pabellón 1 de máxima seguridad.

El intervenido fue identificado como Cristian Farid Romero Álvarez, de 30 años y nacionalidad colombiana. Según el comunicado oficial, el interno se encuentra procesado por el delito de robo agravado en grado de tentativa. Tras la intervención, el caso fue comunicado al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú.

Video destacado

¿POLICÍA COLABORÓ CON 'LA JAURÍA'? Y KEIKO PLANEA MANIPULAR LA HISTORIA DEL PERÚ | ARDE TROYA

larepublica.pe
Puedes ver

Milagros Leiva pide "perdón de rodillas" tras revelar en vivo el nombre de menor agredido sexualmente

lr.pe

Interno fue detectado en el techo durante el desencierro en el penal de Cusco

El personal penitenciario advirtió la presencia del interno en la parte superior de los pabellones y activó los protocolos establecidos para responder ante situaciones que puedan comprometer la seguridad del establecimiento. El despliegue permitió intervenir al hombre antes de que pudiera concretar su salida del recinto penitenciario.

Luego de su intervención, Romero Álvarez fue sometido a una evaluación por parte del personal de salud. Posteriormente, el INPE dispuso que permaneciera en un ambiente separado del resto de la población penitenciaria mientras se determinan las acciones que correspondan.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 18 de septiembre de 2026

Por Carlin | 18 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vóley Alianza Lima vs Fluminense EN VIVO: cambio de horario del partido de hoy por la Brasil Cup 2026

Alineaciones Barcelona vs Sevilla EN VIVO: minuto a minuto del partido de hoy por LaLiga de España

Brecha salarial en Perú: mujeres ganaron S/557 menos que los hombres en 2025 y la diferencia persiste

Sociedad

Temblor hoy en Perú: último sismo del 19 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP

EsSalud entra en reorganización: Zulema Tomás anuncia recorte de asesores y revela deuda de S/ 5.000 millones

Resultados de La Tinka del miércoles 16 septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

José Tangherlini, nuevo ministro de Transportes, tiene investigaciones por malversación de fondos y concusión

Poder Judicial archiva caso de PPK por lavado de activos en campaña del 2016

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”