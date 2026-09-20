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Deportes

Partidos de hoy, domingo 20 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce en vivo la programación de este domingo, horarios y canales de TV de todos los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1, el derbi de LaLiga de España y la Premier League.

Programación de los partidos de hoy, domingo 20 de setiembre. Foto: composición LR/Alianza Lima/Real Madrid
Programación de los partidos de hoy, domingo 20 de setiembre. Foto: composición LR/Alianza Lima/Real Madrid
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 20 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (LaLiga de España, Liga 1 y la Premier League). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Todas las miradas estarán puestas en el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Por otra parte, Alianza Lima y Sporting Cristal disputarán un duelo clave en la lucha por el Torneo Clausura de la Liga Femenina.

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lr.pe

Partidos de HOY en LaLiga de España

  • Getafe vs Málaga
  • Hora: 7.00 a. m.
  • Canal: ESPN 4
  • Atlético Madrid vs Real Madrid
  • Hora: 9.15 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Deportivo La Coruña vs Betis
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: DSports
  • Villarreal vs Levante
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN 2
  • Valencia vs Real Sociedad
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Premier League HOY

  • AFC Bournemouth vs Liverpool
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: Disney+
  • Manchester City vs Sunderland
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: Disney+
  • Fulham vs Manchester United
  • Hora: 10.30 a. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney+

Partidos de la Liga 1 HOY

  • Sport Huancayo vs UTC Cajamarca
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Juan Pablo II vs CD Moquegua
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
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Partidos de HOY en la Liga Profesional Argentina

  • San Lorenzo vs Boca Juniors
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Vélez Sarsfield vs Tigre
  • Hora: 7.30 a. m.
  • Canal: TyC Sports

Partidos de la Liga Femenina HOY

  • Yanapuma vs Atlético Andahuaylas
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: YouTube de Bicolor+
  • Sporting Cristal vs Alianza Lima
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: América TV, YouTube de Bicolor+

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