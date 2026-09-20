Partidos de hoy, domingo 20 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce en vivo la programación de este domingo, horarios y canales de TV de todos los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1, el derbi de LaLiga de España y la Premier League.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 20 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (LaLiga de España, Liga 1 y la Premier League). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Todas las miradas estarán puestas en el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Por otra parte, Alianza Lima y Sporting Cristal disputarán un duelo clave en la lucha por el Torneo Clausura de la Liga Femenina.
Partidos de HOY en LaLiga de España
- Getafe vs Málaga
- Hora: 7.00 a. m.
- Canal: ESPN 4
- Atlético Madrid vs Real Madrid
- Hora: 9.15 a. m.
- Canal: ESPN
- Deportivo La Coruña vs Betis
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: DSports
- Villarreal vs Levante
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN 2
- Valencia vs Real Sociedad
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Premier League HOY
- AFC Bournemouth vs Liverpool
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: Disney+
- Manchester City vs Sunderland
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: Disney+
- Fulham vs Manchester United
- Hora: 10.30 a. m.
- Canal: ESPN 2, Disney+
Partidos de la Liga 1 HOY
- Sport Huancayo vs UTC Cajamarca
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Juan Pablo II vs CD Moquegua
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de HOY en la Liga Profesional Argentina
- San Lorenzo vs Boca Juniors
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Vélez Sarsfield vs Tigre
- Hora: 7.30 a. m.
- Canal: TyC Sports
Partidos de la Liga Femenina HOY
- Yanapuma vs Atlético Andahuaylas
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: YouTube de Bicolor+
- Sporting Cristal vs Alianza Lima
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: América TV, YouTube de Bicolor+