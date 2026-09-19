EsSalud entra en reorganización: Zulema Tomás anuncia recorte de asesores y revela deuda de S/ 5.000 millones

Además, se informó de una deuda de S/5.000 millones y problemas de atención en hospitales, donde alta demanda supera la capacidad, como en el Hospital Rebagliati y otros.

Además, se informó de una deuda de S/5.000 millones y problemas de atención en hospitales, donde alta demanda supera la capacidad, como en el Hospital Rebagliati y otros. Foto: Andina/Composición LR

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, anunció una reorganización administrativa de la institución tras asumir el cargo. La medida, según explicó, busca revisar la estructura interna, los recursos humanos y los costos asociados a la gestión, con la finalidad de destinar mayores recursos a la atención de los asegurados.

Durante una entrevista con RPP, Tomás señaló que cerca del 58% del presupuesto, equivalente a aproximadamente S/11.000 millones, corresponde a planillas. También indicó que la entidad cuenta con unos 79.000 recursos humanos y que se realizará una evaluación para determinar la distribución del personal y las necesidades de cada región.

Video destacado ¿POLICÍA COLABORÓ CON 'LA JAURÍA'? Y KEIKO PLANEA MANIPULAR LA HISTORIA DEL PERÚ | ARDE TROYA

EsSalud reducirá asesores y evaluará al personal de la sede central y regiones

Tomás informó que encontró más de 15 asesores en la Presidencia Ejecutiva y anunció que esa cifra será reducida a menos de cinco. La funcionaria explicó que la revisión alcanzará también a las demás gerencias y a la estructura administrativa ubicada en Lima, donde identificó cerca de 168 casilleros dentro del organigrama de la Presidencia.

La presidenta de EsSalud sostuvo que la reorganización fue encargada por el ministro de Trabajo, Juan Sheput, y que ya comenzó durante sus primeros días de gestión. Según precisó, los cambios empezaron en la sede central y continuarán con una evaluación de los responsables y trabajadores en las regiones. “Ese dinero más bien debe ir a la prestación del servicio al asegurado”, afirmó al referirse a los costos administrativos.

Zulema Tomás revela deudas por S/5.000 millones y problemas de atención en hospitales

En el aspecto financiero, la titular de EsSalud afirmó haber encontrado una deuda cercana a S/5.000 millones. Precisó que la institución recibe alrededor de S/1.500 millones mensuales por los aportes de los asegurados. También describió dificultades en la atención, entre ellas listas de espera para cirugías, demoras en emergencias y una alta demanda en hospitales de Lima.

Tomás mencionó al Hospital Rebagliati como uno de los establecimientos con elevada demanda: señaló que dispone de más de 150 camas, mientras que en una guardia pueden concentrarse más de 400 pacientes. Añadió que situaciones similares se presentan en Almenara y Sabogal. Como parte de la reorganización, planteó revisar la distribución del recurso humano según las necesidades de cada territorio para reducir derivaciones hacia los principales hospitales de Lima.