Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOPerú vs Paraguay EN VIVO: transmisión de los dobles de Copa Davis 2026
¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 20 de septiembre, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este domingo. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Horóscopo de este domingo 20 de septiembre, según Jhan Sandoval
Horóscopo de este domingo 20 de septiembre, según Jhan SandovalComposición LR
google iconLa República en Google

¿Quieres saber qué te deparan los astros este domingo 20 de septiembre? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del domingo 20 de septiembre?

  • Aries: Te cuesta creer que esa persona actúa de una manera tan radical contigo y tendrás pensamientos ligados a cobrar justicia por su comportamiento. Evítalo y entiende que lo mejor es alejarse.
  • Tauro: No estás saliendo de esa situación limitante por considerar que al hacerlo perjudicas a otras personas. Este razonamiento no te ayuda y tienes que cambiarlo si deseas liberarte y mejorar.
  • Géminis: Debido al desorden que acontece a tu alrededor te verás obligado imponer reglas de conducta con las personas más jóvenes del hogar. Te costará mantenerte firme, pero será lo correcto.
  • Cáncer: Has resuelto temas pendientes, tanto económicos como familiares. Ahora ha llegado el momento de descansar y aprovechar el tiempo libre para dedicarte a ti y a las cosas que tanto te agradan.
  • Leo: Te costará seguir escondiendo tus sentimientos y los expresarás libremente. Era necesario que lo hagas para que tu pareja confíe más en la relación. Tendrás el control de situaciones complicadas.
  • Virgo: Llega a ti un nuevo conocimiento que te permitirá cambiar la visión que tenías del mundo. En el amor, ya no juzgarás a esa persona por sus errores, sino mirarás los tuyos y tratarás de enmendarlos.
  • Libra: Aprovecharás la tarde para repasar sobre temas académicos o avanzar asuntos laborales que tenías pendiente. En el amor, recibes mensajes de alguien que desea recuperar tu amistad y atención.
  • Escorpio: Tienes que cambiar tu manera de pensar. Tus proyectos no van a fracasar como lo piensas, simplemente van a crecer en un tiempo distinto al que tienes programado. Esfuérzate y espera.
  • Sagitario: Estás cayendo en una rutina que está agotándote de a pocos. Deja a un lado todo lo que tienes pendiente y realiza algo distinto, como paseos o viajes cortos. Necesitas nuevas motivaciones.
  • Capricornio: La soledad te ha ayudado a reflexionar y a saber a quiénes o qué cosas debes de sacar de tu vida. Estás por hacer cambios significativos que te permitirán vivir con mayor plenitud.
  • Acuario: A pesar del esfuerzo de esa persona por estar a bien contigo, no le perdonas las acciones que tuvo en el pasado y es posible que esto hoy se haga evidente. Cambia o de lo contrario se alejará.
  • Piscis: No puedes cobrar justicia con tus propias manos. Deja que el tiempo le devuelva a cada quien el peso de sus propias acciones. Nadie se irá de este mundo sin cobrar por sus actos. Recuérdalo.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 18 de septiembre de 2026

Por Carlin | 18 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor hoy en Perú: último sismo del 20 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP

Precio del dólar hoy en Perú, domingo 20 de septiembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Geraldine Zuasnabar: “Hay una deuda histórica con los artistas del Ande”

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 19 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 18 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 17 de septiembre, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Joel Calero: "Parece ser que hay una ofensiva coordinada contra la cultura y la memoria"

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

Congresistas de Obras, Renovación Popular y Ahora Nación cuestionan que titular del MTC esté investigado por corrupción