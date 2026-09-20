➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 20 de septiembre, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este domingo. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
¿Quieres saber qué te deparan los astros este domingo 20 de septiembre? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo del domingo 20 de septiembre?
- Aries: Te cuesta creer que esa persona actúa de una manera tan radical contigo y tendrás pensamientos ligados a cobrar justicia por su comportamiento. Evítalo y entiende que lo mejor es alejarse.
- Tauro: No estás saliendo de esa situación limitante por considerar que al hacerlo perjudicas a otras personas. Este razonamiento no te ayuda y tienes que cambiarlo si deseas liberarte y mejorar.
- Géminis: Debido al desorden que acontece a tu alrededor te verás obligado imponer reglas de conducta con las personas más jóvenes del hogar. Te costará mantenerte firme, pero será lo correcto.
- Cáncer: Has resuelto temas pendientes, tanto económicos como familiares. Ahora ha llegado el momento de descansar y aprovechar el tiempo libre para dedicarte a ti y a las cosas que tanto te agradan.
- Leo: Te costará seguir escondiendo tus sentimientos y los expresarás libremente. Era necesario que lo hagas para que tu pareja confíe más en la relación. Tendrás el control de situaciones complicadas.
- Virgo: Llega a ti un nuevo conocimiento que te permitirá cambiar la visión que tenías del mundo. En el amor, ya no juzgarás a esa persona por sus errores, sino mirarás los tuyos y tratarás de enmendarlos.
- Libra: Aprovecharás la tarde para repasar sobre temas académicos o avanzar asuntos laborales que tenías pendiente. En el amor, recibes mensajes de alguien que desea recuperar tu amistad y atención.
- Escorpio: Tienes que cambiar tu manera de pensar. Tus proyectos no van a fracasar como lo piensas, simplemente van a crecer en un tiempo distinto al que tienes programado. Esfuérzate y espera.
- Sagitario: Estás cayendo en una rutina que está agotándote de a pocos. Deja a un lado todo lo que tienes pendiente y realiza algo distinto, como paseos o viajes cortos. Necesitas nuevas motivaciones.
- Capricornio: La soledad te ha ayudado a reflexionar y a saber a quiénes o qué cosas debes de sacar de tu vida. Estás por hacer cambios significativos que te permitirán vivir con mayor plenitud.
- Acuario: A pesar del esfuerzo de esa persona por estar a bien contigo, no le perdonas las acciones que tuvo en el pasado y es posible que esto hoy se haga evidente. Cambia o de lo contrario se alejará.
- Piscis: No puedes cobrar justicia con tus propias manos. Deja que el tiempo le devuelva a cada quien el peso de sus propias acciones. Nadie se irá de este mundo sin cobrar por sus actos. Recuérdalo.