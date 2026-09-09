Minsa en reorganización por 90 días tras diagnóstico crítico y cuestionamientos a la gestión de Salud

El Ministerio de Salud (Minsa) entrará en reorganización por 90 días, tras el Decreto Supremo N.° 014-2026-SA, para evaluar su administración y proponer mejoras. | Composición LR

El Ministerio de Salud (Minsa) entrará en reorganización por 90 días, tras el Decreto Supremo N.° 014-2026-SA, para evaluar su administración y proponer mejoras. | Composición LR

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El Ministerio de Salud (Minsa) fue declarado en reorganización por un periodo de 90 días calendario, según una disposición del Poder Ejecutivo que busca evaluar su situación administrativa, organizacional y de gestión, además de plantear cambios para mejorar su funcionamiento.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 014-2026-SA, publicado este miércoles 9 de septiembre en el diario oficial El Peruano y refrendado por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Salud, Luis Dyer.

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¿Por qué reorganizarán el Minsa?

Según el decreto, durante el proceso de transferencia de gestión y las primeras acciones de la nueva administración se identificaron limitaciones, brechas y deficiencias organizacionales y funcionales dentro del ministerio.

El Ejecutivo sostiene que estos problemas afectan la articulación entre las distintas unidades del Minsa, así como entre sus programas y organismos públicos adscritos. Por ello, durante los 90 días de reorganización se realizará una revisión integral para identificar posibles duplicidades, superposiciones, vacíos o fragmentación de funciones y determinar si la estructura actual responde a las necesidades del sector Salud.

Presentarán diagnóstico en 60 días

La Oficina de Organización y Modernización será la encargada de conducir parte de este proceso. La dependencia tendrá un plazo máximo de 60 días calendario para presentar al Despacho Ministerial un diagnóstico sobre la situación administrativa, organizacional y de gestión del Minsa.

Antes de que termine el periodo de reorganización, la misma oficina deberá presentar las medidas de reforma que deberán implementarse, además de una propuesta de nueva estructura orgánica para el ministerio. Las conclusiones y recomendaciones tendrán que ser previamente consensuadas con los órganos de Alta Dirección del Minsa.

Reformas no implicarán presupuesto adicional

El decreto establece que las distintas unidades de organización del Minsa, sus programas y organismos públicos adscritos deberán brindar asistencia técnica y responder a los requerimientos que se formulen durante la reorganización.

Asimismo, precisa que la implementación de las medidas se financiará con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud, por lo que no implicará recursos adicionales del Tesoro Público.

Dyer asume la reorganización tras cuestionar el estado del Minsa

La reorganización ocurre luego de que el ministro de Salud, Luis Dyer, cuestionara las condiciones en las que encontró la institución tras el cambio de Gobierno. El titular del sector ha señalado problemas de gestión, atraso tecnológico y dificultades para articular las distintas áreas del ministerio.

Dyer, además, no proviene de una trayectoria tradicional en el sector Salud. Antes de asumir el cargo se desempeñó como empresario y tuvo participación política vinculada a Fuerza Popular, partido de la presidenta Keiko Fujimori. Su designación convierte esta reorganización en una de las primeras decisiones de fondo de la nueva administración en el sector.

El anuncio también llega un día después de que Dyer acudiera al Congreso para explicar la situación del sistema sanitario. Durante su presentación, informó sobre 75 obras paralizadas y expuso las necesidades del sector ante el riesgo del Fenómeno El Niño, mientras parlamentarios alertaron sobre la crisis que atraviesa Salud.

Además, Dyer respondió por su vínculo previo con la Fundación Dyer e Hijos, relacionada con proyectos para construir hospitales. El ministro negó cualquier conflicto de interés y aseguró que se desvinculó de las empresas y organizaciones que representaba antes de asumir el cargo. El tema cobra relevancia porque la infraestructura hospitalaria es una de las áreas que ahora deberá reformar desde el Minsa.

Ahora, la gestión de Dyer tendrá 90 días para pasar del diagnóstico a las medidas concretas. En ese periodo deberá presentarse una evaluación de la situación del Minsa y una propuesta de nueva estructura orgánica. El proceso permitirá determinar si los problemas atribuidos a la administración anterior derivarán realmente en cambios o quedarán en un nuevo diagnóstico institucional.