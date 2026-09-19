Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver los partidos por la definición de la serie de Copa Davis 2026

Los partidos entre Perú y Paraguay se juegan en el Jockey Club. Foto: IPD

Los partidos entre Perú y Paraguay se juegan en el Jockey Club. Foto: IPD

Perú vs Paraguay EN VIVO juegan HOY, sábado 19 de septiembre, por la definición de la serie del grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. Los partidos del Team Perú se llevarán a cabo en el Jockey Club del Perú, a partir de las 2.00 p. m., con transmisión a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te ofrece las incidencias de este compromiso.

Luego de su gran victoria en el primer día de competencia, Ignacio Buse ―número 35 del ranking ATP― se presentará en dobles junto a Arklon Huertas del Pino. Por su parte, Juan Pablo Varillas tendrá un duro duelo frente a Hernando Escurra en el cierre de la jornada.

Partidos del Día 2 de la serie Perú vs Paraguay por Copa Davis

Dobles | Ignacio Buse/Arklon Huertas del Pino vs Daniel Vallejo/Martín Vergara

Singles | Ignacio Buse vs Daniel Vallejo

Singles | Juan Pablo Varillas vs Hernando Escurra

Programación de los partidos entre Perú y Paraguay por la Copa Davis. Foto: FPT

¿A qué hora juegan Perú vs Paraguay por la Copa Davis 2026?

Los partidos de Perú ante Paraguay iniciarán desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora paraguaya).

¿Dónde ver los partidos de Perú en la Copa Davis?

Los partidos de la Copa Davis serán transmitidos a través de DSports para toda Latinoamérica. En caso de que no puedas acceder a esta opción, La República Deportes tendrá la cobertura online gratis del torneo con todas las incidencias y reacciones post partido.

Equipos de Perú vs Paraguay por la Copa Davis

El equipo peruano se compone de cinco tenistas (tres en singles y dos en dobles), mientras que Paraguay tiene cuatro representantes (uno en singles y tres en dobles).

Perú

Ignacio Buse (35 ATP)

Gonzalo Bueno (172 ATP)

Juan Pablo Varillas (190 ATP)

Alexander Merino (221 ATP)

Arklon Huertas del Pino (234 ATP)

Luis Horna (capitán).

Paraguay

Adolfo Daniel Vallejo (58 ATP)

Martín Vergara (895 ATP)

Hernando Escurra (1091 ATP)

Álvaro Frutos (1622 ATP)

Paulo Carvallo (capitán).

¿Dónde jugará Perú vs Paraguay por la Copa Davis 2026?

La selección peruana afrontará esta serie de Copa Davis en la cancha del Jockey Club del Perú, ubicado en el distrito de Santiago de Surco.