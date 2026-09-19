Asesinan a periodista Susy Aponte, "La China Polo", candidata al Gobierno Regional de Áncash

La periodista Susy Isabel Aponte Polo, conocida como "La China Polo" y candidata al Gobierno Regional de Áncash, fue asesinada en Caraz, provincia de Huaylas. La confirmación llegó a través de Valentín Fernández, su compañero de movimiento político, quien lamentó el crimen en sus redes sociales y envió condolencias a la familia de la candidata.

"Estoy consternado por su asesinato", escribió Fernández, quien pidió a las autoridades una investigación inmediata, independiente y rigurosa que permita identificar y sancionar a los responsables de lo ocurrido.

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