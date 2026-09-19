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Política

Asesinan a periodista Susy Aponte, "La China Polo", candidata al Gobierno Regional de Áncash

El crimen se registró en Caraz, provincia de Huaylas, contra la comunicadora que buscaba la gobernación regional.

La Policía Nacional investiga el asesinato y las posibles causas. Foto: difusión.
La Policía Nacional investiga el asesinato y las posibles causas. Foto: difusión.
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La periodista Susy Isabel Aponte Polo, conocida como "La China Polo" y candidata al Gobierno Regional de Áncash, fue asesinada en Caraz, provincia de Huaylas. La confirmación llegó a través de Valentín Fernández, su compañero de movimiento político, quien lamentó el crimen en sus redes sociales y envió condolencias a la familia de la candidata.

"Estoy consternado por su asesinato", escribió Fernández, quien pidió a las autoridades una investigación inmediata, independiente y rigurosa que permita identificar y sancionar a los responsables de lo ocurrido.

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