“Jhonsson Pulpo” asesinó a dos secuestrados y mutiló a otros tres

Después que fue identificado como el asesino de una comerciante en un mercado, “Jhonsson Pulpo ” fabricó su muerte en el Reniec y pudo seguir delinquiendo impunemente. Foto: PNP

Después que fue identificado como el asesino de una comerciante en un mercado, “Jhonsson Pulpo ” fabricó su muerte en el Reniec y pudo seguir delinquiendo impunemente. Foto: PNP

Todos los criminales cuentan con un patrón de conducta, un estilo, una marca personal. 'Johnsson Pulpo' no es la excepción. Cuando se produjo el secuestro del empresario Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro amigos, a manos de un grupo de delincuentes disfrazados de policías, con armas largas y escolta, quienes luego enviaron fotografías de la víctima a sus familiares amenazándolos con cortarlo a pedazos si no pagaban el rescate; los policías que conocen de las andanzas de 'Johnsson Pulpo' sospecharon de inmediato que se trataba de él. Era un plagio que llevaba su “marca de fábrica”.

El jueves 12 de marzo de 2020 la policía por primera vez registró el rostro de Johnsson Cruz Torres, “Jhonsson Pulpo”, cometiendo un asesinato. Las cámaras de seguridad del Mercado El Progreso de Trujillo lo grabaron cuando le disparó un tiro en la cabeza a la comerciante Juliana Eustaquio Gonzáles, una mujer mayor de 60 años. Después de matarla, le arrancó un morral donde la mujer guardaba 20 mil soles.

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Pocas horas después del espantoso homicidio, el mismo jueves 12 de marzo, 'Jhonsson Pulpo' fue filmado celebrando el robo y crimen, bebiendo alcohol y bailando como un desatado con una de sus convivientes. Tenía en manos el morral de Juliana Eustaquio, que en ese mismo momento era velada por sus afligidos parientes.

En esa ocasión la policía logró capturar a Jhonatan Quispe Orbegoso, “Yachi”, el cómplice de 'Jhonsson Pulpo' en el robo, quien confirmó la identidad del criminal. El caso llegó a los tribunales y fueron condenados a cadena perpetua ambos sujetos, solo que 'Jhonsson Pulpo' se encontraba en condición de prófugo de la justicia.

Filmado. “Jhonsson Pulpo” a punto de asesinar a la comerciante Juliana Eustaquio Gonzáles, de 60 años. Foto: La República

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Una familia con sello criminal

Luego de matar en la vía pública a Juliana Eustaquio por un puñado de 20 mil soles, 'Jhonsson Pulpo' no detuvo su carrera en el mundo del crimen. Para facilitar su movilidad sin despertar las sospechas de las autoridades, inscribió una falsa partida de defunción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en agosto de 2020. Oficialmente, 'Jhonsson Pulpo' era un hombre muerto.

“El sujeto siguió operando con falsas identidades, desde Chile o Bolivia, países a los que se desplazaba cuando preparaba un golpe importante. También se sometió a cirugías faciales para alterar sus principales características. Esto le permitió por un tiempo sortear a sus perseguidores”, explicó una fuente policial a cargo de la búsqueda y captura del delincuente.

“Fue en estas circunstancias que le permitían las ventajas del anonimato que se consolida como cabecilla y forma la organización Los Pulpos Nueva Generación, compuesta por jóvenes que manejan mucho las nuevas tecnologías aplicadas a las actividades criminales. Se especializan en la extorsión, el secuestro y el tráfico de terrenos en Trujillo, su tierra natal”, señaló la fuente. Según su DNI, Johnsson Cruz Torres nació en la capital liberteña el tres de junio de 1996.

Los antecedentes criminales de 'Jhonsson Pulpo' también son familiares.

Su abuelo Teófilo Cruz Álvarez, “Father”, y sus hijos Miller, Nilton, Eddy y Jhon Cruz Arce, este último padre de 'Jhonsson Pulpo', registran un amplio historial policial. Por eso, cuando este funda 'Los Pulpos Nueva Generación', asume como continuador de una tradición criminal. No tardó en demostrarlo.

El cuatro de enero de 2021, Luis Huamanchumo Salvatierra, de 61 años, un empresario dedicado a la construcción y al transporte, fue secuestrado cuando llegaba a su domicilio ubicado en el distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo. Como su familia no aceptaba pagar nada, 'Johnsson Pulpo' le amputó el lóbulo de la oreja derecha con una navaja y despachó el video exigiendo el desembolso de US$270.000. Como tampoco hubo respuesta, Luis Huamanchumo fue ejecutado y enterrado clandestinamente.

El 13 de noviembre de ese mismo año, el hijo de la exregidora de la municipalidad de El Porvenir y empresaria avícola, Alan Ríos Guevara, de 25 años, fue secuestrado en su local comercial del Mercado siete de junio, en el distrito El Porvenir, Trujillo. 'Jhonsson Pulpo' reclamó un pago de 500.000 dólares. Para que soltara el dinero, le enviaron a la madre un video cuando le cercenan el lóbulo de la oreja izquierda. A los 14 días, y luego de abonar 300.000 soles, el delincuente dejó en libertad a Alan Ríos.

Identificado. El delincuente mató a la anciana para arrebatarle un morral con 20 mil soles. Foto: La República

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El estilo que lo delató

El 15 de abril de 2022 se consumó el tercer plagio. Durante un falso operativo policial, tres supuestos efectivos que se desplazaban en una camioneta blanca con placas clonadas, interceptaron y secuestraron al estudiante universitario Marco Negreiros Castillo cuando conducía su vehículo en compañía de su enamorada, en el distrito de Huanchaco, en Trujillo. 'Johnsson Pulpo' exigió un millón de soles por su libertad. El hampón le cortó los lóbulos de la oreja a su víctima y mandó la grabación a su madre.

El 24 de junio de 2022, Manuel Rodríguez Cruzado, de 75 años, padre del exalcalde provincial de Julcán (La Libertad), fue intervenido por un grupo de delincuentes que se hizo pasar por policías al interior de su “car wash” en Trujillo. Los criminales reclamaron 2 millones de soles por su rescate. Sus seres queridos no tenían el dinero. Dos meses después, el cadáver de Rodríguz fue hallado enterrado en una fosa de un corralón del balneario Las Delicias, en el distrito de Moche. Lo habían estrangulado.

A 'Jhonsson Pulpo' nadie lo detenía.

El 15 de noviembre de 2022, la dueña de las tiendas “Tía”, Nilda Arrascue Espinoza, de 43 años, fue secuestrada por tres sujetos con chalecos de la PNP. Los delincuentes exigían un millón de soles. Pero un equipo especial de División Antisecuestros de la Dirincri, al mando del entonces coronel PNP Franco Moreno Panta, rescató a Nilda Arrascue y capturó a varios de los integrantes de 'Los Pulpos Nueva Generación'.

El 23 de octubre de 2023, el empresario Iván Diaz Garrido fue plagiado por un grupo de sujetos con chalecos de la PNP. Le amputaron tres dedos de la mano derecha porque su familia se resistió a pagar el millón de soles exigido. A los once días, y luego de abonar una parte, 'Johnsson Pulpo' lo liberó.

Ahora le faltarán los dedos de la mano para contar los años que purgará condena por sus crímenes.

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Hace una década lo dejaron libre

l 23 de octubre de 2016, 'Jhonsson Pulpo', fue detenido por primera vez debido a una requisitoria por el delito de asociación ilícita para delinquir. Al poco tiempo, salió libre.

La División Antisecuestros logró capturar a 35 integrantes de “Los Pulpos” en diferentes operativos. Entre ellos a Keysi Salvaterra Vigo, su conviviente y madre de su menor hija.

Los Pulpos tenían como centro de operaciones El Porvenir, Huanchaco, Alto Trujillo, Salaverry, Moche y en Trujillo, entre otras localidades de La Libertad.