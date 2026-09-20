Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO: hora y canal del partidazo por la fecha 7 de LaLiga de España

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan en LaLiga de España. Foto: LaLiga/composición LR

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan en LaLiga de España. Foto: LaLiga/composición LR

Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO juegan HOY domingo 20 de septiembre, desde las 9.15 a. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el estadio Riyadh Air Metropolitano, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras la agónica victoria por 3-2 ante Elche, el equipo dirigido por José Mourinho se alista para afrontar su siguiente duelo ante Atlético de Madrid, en el derbi de la capital española. El cuadro ‘colchonero’ llega a este duelo tras dos triunfos consecutivos y sabe que de ganar, pasaría a Real Madrid en la tabla de posiciones.

Horarios por país del partido Real Madrid vs Atlético de Madrid

El duelo entre Real Madrid y Atlético de Madrid se disputará este domingo 20 de septiembre, desde las 9.15 a. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 8.15 a. m.

Colombia, Ecuador: 9.15 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.15 a. m.

Bolivia, Venezuela: 10.15 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.15 a. m.

España: 4.15 p. m.

Canal para ver Real Madrid vs Atlético de Madrid

El partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid, por LaLiga de España, será transmitido por la señal de ESPN.

Estadio donde se juega el Real Madrid vs Atlético de Madrid

Real Madrid y Atlético de Madrid disputarán este encuentro en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 70.000 espectadores.

Pronóstico de Real Madrid vs Atlético de Madrid

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Atlético de Madrid.

Betsson: gana Real Madrid (1,98), empate (3,60), gana Atlético de Madrid (3,55)

Betano: gana Real Madrid (1,98), empate (3,75), gana Atlético de Madrid (3,55)

Bet365: gana Real Madrid (1,95), empate (3,80), gana Atlético de Madrid (3,60)

1XBet: gana Real Madrid (2,03), empate (3,94), gana Atlético de Madrid (3,71)

Caliente: gana Real Madrid (1,99), empate (3,90), gana Atlético de Madrid (3,55)

Doradobet: gana Real Madrid (1,94), empate (4,00), gana Atlético de Madrid (3,50).

Alineaciones Real Madrid vs Atlético de Madrid: posibles formaciones

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Güler, Vinicius Jr, Bellingham y Mbappé.

Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Güler, Vinicius Jr, Bellingham y Mbappé. Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo; Hjulmand, Lee, Baena; Simeone y David.

Últimos partidos de Real Madrid

Elche 2- 3 Real Madrid | 15.09.26

| 15.09.26 Real Madrid 4 -1 Rayo Vallecano | 12.09.26

-1 Rayo Vallecano | 12.09.26 Real Madrid 2 -1 Inter | 8.09.26

-1 Inter | 8.09.26 Real Betis 1 -0 Real Madrid | 4.09.26

-0 Real Madrid | 4.09.26 Real Madrid 4-0 Málaga | 30.08.26

Últimos partidos de Atlético de Madrid