Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOPerú vs Paraguay EN VIVO: transmisión de los dobles de Copa Davis 2026
¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Deportes

Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO: hora y canal del partidazo por la fecha 7 de LaLiga de España

El enfrentamiento por la séptima jornada de LaLiga entre Real Madrid y Atlético de Madrid se llevará a cabo en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan en LaLiga de España. Foto: LaLiga/composición LR
Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan en LaLiga de España. Foto: LaLiga/composición LR
google iconLa República en Google

Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO juegan HOY domingo 20 de septiembre, desde las 9.15 a. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el estadio Riyadh Air Metropolitano, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras la agónica victoria por 3-2 ante Elche, el equipo dirigido por José Mourinho se alista para afrontar su siguiente duelo ante Atlético de Madrid, en el derbi de la capital española. El cuadro ‘colchonero’ llega a este duelo tras dos triunfos consecutivos y sabe que de ganar, pasaría a Real Madrid en la tabla de posiciones.

Puedes ver

Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas brillan en la Copa Davis: Perú se impone 2-0 en la serie ante Paraguay

lr.pe

Horarios por país del partido Real Madrid vs Atlético de Madrid

El duelo entre Real Madrid y Atlético de Madrid se disputará este domingo 20 de septiembre, desde las 9.15 a. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 8.15 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 9.15 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.15 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 10.15 a. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.15 a. m.
  • España: 4.15 p. m.

Canal para ver Real Madrid vs Atlético de Madrid

El partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid, por LaLiga de España, será transmitido por la señal de ESPN.

Estadio donde se juega el Real Madrid vs Atlético de Madrid

Real Madrid y Atlético de Madrid disputarán este encuentro en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 70.000 espectadores.

Pronóstico de Real Madrid vs Atlético de Madrid

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Atlético de Madrid.

  • Betsson: gana Real Madrid (1,98), empate (3,60), gana Atlético de Madrid (3,55)
  • Betano: gana Real Madrid (1,98), empate (3,75), gana Atlético de Madrid (3,55)
  • Bet365: gana Real Madrid (1,95), empate (3,80), gana Atlético de Madrid (3,60)
  • 1XBet: gana Real Madrid (2,03), empate (3,94), gana Atlético de Madrid (3,71)
  • Caliente: gana Real Madrid (1,99), empate (3,90), gana Atlético de Madrid (3,55)
  • Doradobet: gana Real Madrid (1,94), empate (4,00), gana Atlético de Madrid (3,50).
Puedes ver

Horacio Melgarejo responde tras burlas de City Torque: "No puede ser el Papá de América, existen hace 3 años"

lr.pe

Alineaciones Real Madrid vs Atlético de Madrid: posibles formaciones

  • Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Güler, Vinicius Jr, Bellingham y Mbappé.
  • Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo; Hjulmand, Lee, Baena; Simeone y David.

Últimos partidos de Real Madrid

  • Elche 2-3 Real Madrid | 15.09.26
  • Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano | 12.09.26
  • Real Madrid 2-1 Inter | 8.09.26
  • Real Betis 1-0 Real Madrid | 4.09.26
  • Real Madrid 4-0 Málaga | 30.08.26

Últimos partidos de Atlético de Madrid

  • Atlético de Madrid 4-0 Osasuna | 16.09.26
  • Real Sociedad 0-3 Atlético de Madrid | 13.09.26
  • Liverpool 2-1 Atlético de Madrid | 9.09.26
  • Athletic Club 3-0 Atlético de Madrid | 5.08.26
  • Sevilla 1-3 Atlético de Madrid | 29.08.26

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 18 de septiembre de 2026

Por Carlin | 18 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Heduardicidio de hoy, domingo 20 de septiembre de 2026

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 20 de septiembre, según Jhan Sandoval

Deportes

¡Perú clasifica a los Qualifiers! Juan Pablo Varillas vence a Escurra y sella la serie en Copa Davis

Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 y Torneo Clausura 2026: resultados de los partidos de la fecha 10

¡Universitario se ahogó en Cusco! Deportivo Garcilaso goleó 4-0 al equipo de Cúper y es líder del Torneo Clausura

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Rafael López Aliaga y las promesas que no cumplió: desde los trenes a Chosica hasta los patrulleros y cámaras que nunca llegaron

José Ragas: "Lo que hace el ministro Chang no es una cuestión técnica, es algo más propagandístico"

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”