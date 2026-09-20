Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO: hora y canal del partidazo por la fecha 7 de LaLiga de España
El enfrentamiento por la séptima jornada de LaLiga entre Real Madrid y Atlético de Madrid se llevará a cabo en el estadio Riyadh Air Metropolitano.
Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO juegan HOY domingo 20 de septiembre, desde las 9.15 a. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el estadio Riyadh Air Metropolitano, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Tras la agónica victoria por 3-2 ante Elche, el equipo dirigido por José Mourinho se alista para afrontar su siguiente duelo ante Atlético de Madrid, en el derbi de la capital española. El cuadro ‘colchonero’ llega a este duelo tras dos triunfos consecutivos y sabe que de ganar, pasaría a Real Madrid en la tabla de posiciones.
Horarios por país del partido Real Madrid vs Atlético de Madrid
El duelo entre Real Madrid y Atlético de Madrid se disputará este domingo 20 de septiembre, desde las 9.15 a. m. (hora peruana).
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- Costa Rica, México: 8.15 a. m.
- Colombia, Ecuador: 9.15 a. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.15 a. m.
- Bolivia, Venezuela: 10.15 a. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.15 a. m.
- España: 4.15 p. m.
Canal para ver Real Madrid vs Atlético de Madrid
El partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid, por LaLiga de España, será transmitido por la señal de ESPN.
Estadio donde se juega el Real Madrid vs Atlético de Madrid
Real Madrid y Atlético de Madrid disputarán este encuentro en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 70.000 espectadores.
Pronóstico de Real Madrid vs Atlético de Madrid
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Atlético de Madrid.
- Betsson: gana Real Madrid (1,98), empate (3,60), gana Atlético de Madrid (3,55)
- Betano: gana Real Madrid (1,98), empate (3,75), gana Atlético de Madrid (3,55)
- Bet365: gana Real Madrid (1,95), empate (3,80), gana Atlético de Madrid (3,60)
- 1XBet: gana Real Madrid (2,03), empate (3,94), gana Atlético de Madrid (3,71)
- Caliente: gana Real Madrid (1,99), empate (3,90), gana Atlético de Madrid (3,55)
- Doradobet: gana Real Madrid (1,94), empate (4,00), gana Atlético de Madrid (3,50).
Alineaciones Real Madrid vs Atlético de Madrid: posibles formaciones
- Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Güler, Vinicius Jr, Bellingham y Mbappé.
- Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo; Hjulmand, Lee, Baena; Simeone y David.
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