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Minsa identifica zonas de riesgo en Lima Sur ante posibles efectos del Fenómeno El Niño

La primera intervención tuvo lugar en Pachacámac, específicamente en Tambo Inga, Cardal y Picapiedra, reconocidas como áreas de posible riesgo debido a la influencia del río Lurín.

Minsa inició la evaluación de zonas vulnerables en Lima Sur.
Minsa inició la evaluación de zonas vulnerables en Lima Sur. | Composición LR | Minsa
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El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur, inició la evaluación de zonas vulnerables de su jurisdicción con el objetivo de anticipar posibles riesgos sanitarios asociados a los efectos del Fenómeno El Niño y reforzar la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud.

La primera intervención se realizó en el distrito de Pachacámac, donde equipos técnicos llegaron hasta los sectores de Tambo Inga, Cardal y Picapiedra, ubicados en el ámbito de influencia del río Lurín. Estos puntos fueron incluidos entre las primeras zonas evaluadas como parte de la estrategia denominada “En la ruta de la prevención”.

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Durante el recorrido, especialistas de la Dirección de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DSAIA), mediante la Oficina de Vigilancia y Control, inspeccionaron las condiciones de estos sectores junto con los responsables de los establecimientos de salud de la zona.

La finalidad es conocer directamente las características ambientales y los factores que podrían representar un riesgo para la población ante eventuales escenarios asociados al Fenómeno El Niño. La información recopilada permitirá definir acciones de prevención, intervención y mitigación, además de mejorar la coordinación con las autoridades y actores locales.

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Riesgo de enfermedades

Uno de los principales aspectos considerados durante las visitas es la identificación de condiciones ambientales que, frente a cambios en las temperaturas, lluvias o acumulación de agua, podrían favorecer la presencia y proliferación de vectores de importancia para la salud pública.

En ese sentido, el monitoreo busca anticiparse a posibles escenarios que puedan incrementar la exposición de la población a enfermedades y permitir que los servicios sanitarios adopten medidas oportunas.

La Diris Lima Sur informó que estas evaluaciones forman parte de una ruta preventiva que continuará en otros sectores considerados vulnerables dentro de su jurisdicción. Las visitas técnicas permitirán recoger información de campo y establecer medidas orientadas a fortalecer la preparación de los establecimientos de salud.

De esta manera, el Minsa busca que las autoridades sanitarias locales cuenten con información sobre los puntos de mayor riesgo antes de que se presenten eventuales emergencias vinculadas al Fenómeno El Niño.

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