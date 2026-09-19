Milagros Leiva pide "perdón de rodillas" tras revelar en vivo el nombre de menor agredido sexualmente

La periodista Milagros Leiva se disculpó en Panamericana Televisión por revelar el nombre de un menor en el caso Liceo Naval. Reconoció su error y pidió perdón a la familia del involucrado. | composición LR

La periodista Milagros Leiva se disculpó en Panamericana Televisión por revelar el nombre de un menor en el caso Liceo Naval. Reconoció su error y pidió perdón a la familia del involucrado. | composición LR

La periodista Milagros Leiva se refirió durante su programa en Panamericana Televisión al caso del Liceo Naval y reconoció que cometió un error al revelar públicamente la identidad de un menor involucrado en la denuncia por una presunta agresión sexual.

Durante la emisión, Leiva pidió disculpas a la familia del menor y lamentó haber mencionado su nombre en televisión. La periodista calificó lo ocurrido como un error y expresó su arrepentimiento. "Ha sido un imperdonable error de mi parte mencionar el nombre. Le pido perdón de rodillas a la familia", manifestó Leiva durante su programa.

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La revelación de la identidad de un menor involucrado en una denuncia de violencia sexual genera especial preocupación debido a la obligación de proteger su privacidad y evitar su exposición pública.

Lo último del caso Liceo Naval

El Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis escolares del Liceo Naval que son investigados por la presunta infracción contra la libertad sexual en agravio de uno de sus compañeros.

La medida fue informada por la Corte Superior de Justicia de Lima y se enmarca en el proceso judicial que busca esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades correspondientes de los adolescentes involucrados.

El caso del Liceo Naval forma parte de una problemática más amplia de violencia sexual en el ámbito educativo. Según los registros de la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación, en lo que va de 2026 se han reportado más de 2.000 casos de violencia sexual en instituciones educativas del país.