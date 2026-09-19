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Política

Periodista y candidata regional por Áncash, Susy Aponte, fue asesinada a pesar haber denunciado amenazas contra su vida

La candidata regional por Áncash, Susy Aponte, denunció públicamente que el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), habría ordenado un plan para acabar con su vida, semanas antes de ser asesinada.

Periodista y candidata regional por Áncash Susy Aponte fue asesinada a pesar de haber denunciado amenazas contra su vida
Periodista y candidata regional por Áncash Susy Aponte fue asesinada a pesar de haber denunciado amenazas contra su vidaFoto: Difusión
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La periodista y candidata política Susy Aponte Polo, conocida también como 'La China Polo', fue asesinada a balazos este sábado en un mercado de Caraz, en la región Áncash, mientras participaba en una actividad proselitista de su campaña al Gobierno Regional por el partido Socios por Áncash.

La comunicadora caminaba en compañía de simpatizantes cuando un hombre armado le disparó en la cabeza, dejándola sin vida e hiriendo a otras personas. Horas después, la Policía Nacional detuvo a un ciudadano como presunto responsable del ataque. Sin embargo, se registraron videos publicados en sus redes sociales, donde señalaba que le habían alertado que el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), habría ordenado un plan para acabar con su vida.

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Las amenazas previas y los señalamientos contra altos mandos

Nueve días antes del crimen, la comunicadora había advertido públicamente sobre un atentado en su contra. El pasado 10 de septiembre, Aponte sostuvo en sus redes sociales que había recibido llamadas desde tres centros penitenciarios donde le alertaban sobre un supuesto plan para matarla.

En aquella intervención, la candidata responsabilizó directamente al jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Víctor Revoredo Farfán, e indicó que ya había formalizado la denuncia ante las entidades correspondientes.

"Vengo siendo hostigada, amedrentada. Víctor Revoredo Farfán ha ordenado un atentado contra mi persona. (…) He recibido tres llamadas de diferentes penales. (…) Ya puse la denuncia en las entidades correspondientes. A usted le digo, señor Revoredo: acá hay que parar el macho. Acá no hay que actuar como cobardes, como tienen ustedes la costumbre. ¿Cuál es el temor? ¿Que saque todas sus cochinadas?", sostuvo en el video.

Asimismo, la periodista lanzó acusaciones contra mandos policiales y fiscales, señalando que "cada vez que sacaba un Tik Tok es el terror de estos corruptos, de los altos mandos que tenemos. (…) Esta mafia que yo estoy visibilizando me quiere a mi silenciar. Es una realidad”.

Además, también indicó que Óscar Arriola estaría detrás de la presunta organización criminal 'La Jauría' e incluso se dirigió a Keiko Fujimori para que se tomen las acciones correspondientes para proteger su vida. "Sepa usted, señora presidenta, el terror de 'San Arriola' es que 'La China Polo' siga visibilizando más de su presunta organización criminal que sería 'La Jauría'. Eres o te haces señora presidenta. Esta es una realidad, como ustedes están bien cuidados y nosotros expuestos, no les importa", indicó Aponte seis días antes de perder la vida.

Hasta el momento, las autoridades indagan si estas denuncias guardan relación directa con el crimen. Y, en esa misma línea, el equipo de prensa de su programa difundió un mensaje exigiendo justicia. "No queremos solo al que jaló el gatillo, queremos saber quién mandó asesinarla", se lee en el comunicado.

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