Congresistas de Obras, Renovación Popular y Ahora Nación cuestionan que titular del MTC esté investigado por corrupción

Tras la renuncia de Rafael Rey al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones, se designó a José Tangherlini Casal como nuevo titular del sector. Sin embargo, su declaración jurada muestra que mantiene investigaciones “en trámite” por delitos como malversación de fondos, que es el uso indebido de recursos públicos, y concusión, que ocurre cuando un funcionario aprovecha su puesto para exigir beneficios indebidos.

Por esta razón, parlamentarios de Obras, Renovación Popular y Ahora Nación expresaron su preocupación y rechazo ante la designación de Tangherlini y señalaron que habrían esperado la elección de una persona con una trayectoria completamente limpia.

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Antecedentes judiciales y el perfil del nuevo ministro

Tangherlini del sector asumió el puesto con tres investigaciones fiscales en trámite por delitos que incluyen malversación de fondos, concusión y otros ilícitos contra la administración pública. A esto se suma una amonestación administrativa dictada durante su etapa laboral en Agro Rural. Pese a este historial de cuestionamientos, el economista pasó de formar parte del sector Agrario, pues era viceministro de Agricultura, a ser jefe de Transportes y Comunicaciones.

Postura desde la bancada Obras

Frente a esta situación, el diputado y vocero del Partido Cívico Obras, Víctor Piñán, cuestionó la permanencia de funcionarios con indagaciones pendientes en altos puestos del Estado. El legislador señaló para La República que el nombramiento "es bastante cuestionable" y añadió que en la gestión pública se debería buscar "que sean personas totalmente limpias, transparentes, y que no vengan con ningún tipo de antecedentes o investigaciones".

Asimismo, Piñán indicó que era necesario convocar a personas con trayectoria y “con una hoja de vida impecable", ya que "eso es lo que la ciudadanía espera de los ministros mínimamente".

Por otro lado, advirtió que la salida repentina de Rafael Rey sin explicaciones claras sumada a este nuevo nombramiento deteriora la imagen del Ejecutivo ante la ciudadanía.

"Eso genera que la ciudadanía vea a este gobierno con desconfianza. (...) Ha salido el señor Rafael Rey y no hay de por medio un argumento sólido para que el señor haya renunciado. Hay especulaciones, pero el Ejecutivo no ha salido a desmentir ni a aclarar algo. Entonces, genera muchas dudas, suspicacias dentro de la ciudadanía, al igual que este nombramiento del ministro de Transportes y Comunicaciones. Que también tiene ya investigaciones y lo más saludable para el Ejecutivo era, pues, tener personas idóneas, que estén limpias y que no tengan investigaciones de por medio", indicó para el medio.

Por otro lado, el vocero también abordó el plano legal sobre la presunción de inocencia, por lo que descartó juzgar sin una sentencia efectiva. "Mientras no haya una resolución judicial que señale que el señor efectivamente ha cometido una actividad ilegal o ha violado la ley, yo creo que no podríamos adelantarme”. Sin embargo, precisó que mantiene su postura de rechazo por los antecedentes y dudas sobre su idoneidad. "Sí es cuestionable por el hecho de que esté inmerso en investigaciones, eso sí", agregó Piñán.

Exigencia de capacidad desde Renovación Popular

En representación de Renovación Popular, la legisladora Roxana Rocha sostuvo que las carteras ministeriales exigen tener funcionarios que mantengan un perfil apegado a la ética y moral.

“Quien asume un ministerio debe responder a los más altos estándares de transparencia e idoneidad, sobre todo en una cartera que vela por el desarrollo y la interconectividad del país".

Asimismo, exigió que "si existen investigaciones fiscales abiertas, corresponde que el ministro las esclarezca públicamente desde el primer día". Además, indicó que "el país necesita autoridades que generen confianza y entiendan que el poder es, ante todo, servicio al ciudadano" debido a que "la presunción de inocencia se respeta, pero la transparencia se exige".

Cuestionamientos de Ahora Nación sobre la improvisación y falta de planes técnicos

Por su parte, la representante de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, criticó la falta de cuadros capacitados y la persistencia de designaciones basadas en cuotas políticas.

La senadora señaló que esta situación evidencia la improvisación dentro del gabinete de Keiko Fujimori, tras indicar que al nuevo ministro "lo está moviendo de otra cartera que es el sector agricultura", y advirtió también que "no hay una mirada técnica seria para poner personas adecuadas".

Del mismo modo, lamentó que el gobierno desatienda los reclamos de la población al mantener en el poder a funcionarios cuestionados. Al respecto, indicó que la mandataria está ignorando el pedido ciudadano sobre separar a personas señaladas por la justicia de cargos en el Estado.

“Preocupa que frente a estos sectores tan importantes, ella no valore algo que la ciudadanía le viene reclamando: que se desligue a personas que tienen investigaciones, que han sido conocidas por los antecedentes. Eso igual le va a seguir pasando factura, pero parece a ella [Keiko Fujimori] no le interesa demostrar que quiere desmarcarse de temas que son incluso de corrupción. (…) yo creo que finalmente tanto Rafael Rey como este señor siguen expresando una falencia muy grande que es que no hay especialistas en la materia”.

En esa misma línea, Vásquez advirtió que el sector Transportes carece de un planeamiento claro para solucionar los problemas del país, a pesar de que "en este momento, es uno de los más importantes y estratégicos". Del mismo modo, agregó que "el problema no es cambiar de caras, cambiar de personas, sino de conocer qué tiene previsto el gobierno para responder a este sector".

La senadora también calificó de inadmisible el manejo ministerial como un sistema de repartija política y reiteró la necesidad de designar a personas realmente capacitadas para el cargo.

"En las diferentes carteras necesitamos gente que realmente sea técnica, que sepa qué va a hacer con esos sectores. (…) es inadmisible tener a personas ahí simplemente porque constituyen una cuota política o representan el pago de un favor, porque finalmente eso le cuesta al país".