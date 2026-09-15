El Niño pone en riesgo a 4.393 establecimientos de salud en Perú: 97% son postas y centros médicos

Fenómeno de El Niño pondría en riesgo a miles de centros médicos, según el Minsa | Composición LR

Fenómeno de El Niño pondría en riesgo a miles de centros médicos, según el Minsa | Composición LR

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Un total de 4.393 establecimientos de salud del país se encuentran en riesgo ante posibles lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno El Niño, según un informe del Ministerio de Salud (Minsa). La evaluación advierte que la mayor parte de la infraestructura vulnerable corresponde a postas y centros médicos del primer nivel de atención, justamente los establecimientos que atienden a la población en las zonas más alejadas.

De acuerdo con el documento, los locales identificados se encuentran distribuidos en 796 distritos que están bajo declaratoria de emergencia. Del total, 4.294 establecimientos corresponden al primer nivel de atención, lo que representa alrededor del 97% de la infraestructura sanitaria incluida en el diagnóstico.

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En tanto, 99 hospitales de mediana y alta complejidad también figuran entre los establecimientos expuestos a posibles desbordes, inundaciones y otros efectos asociados a las lluvias.

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Postas concentran la mayor vulnerabilidad

La evaluación del Minsa pone especial atención en las condiciones de las postas rurales y centros periféricos, muchos de los cuales presentan deficiencias de infraestructura que podrían dificultar su funcionamiento ante el ingreso de agua.

El riesgo no solo está relacionado con la posibilidad de que los establecimientos resulten dañados. Una eventual interrupción de sus servicios podría afectar el acceso de miles de personas a consultas, medicamentos y atención de emergencia, especialmente en localidades donde estos centros constituyen el principal punto de atención sanitaria.

Entre los departamentos con establecimientos expuestos figuran Piura, Lambayeque, Áncash, La Libertad e Ica, regiones que también han enfrentado antes los impactos de lluvias intensas, inundaciones y desbordes.

El escenario resulta aún más preocupante debido a la cantidad de población que se encuentra expuesta al riesgo de inundación. De acuerdo con información del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), más de 7,9 millones de peruanos viven en 209 distritos considerados de muy alto riesgo por inundación.

El propio sector Salud reconoce que existe una brecha de infraestructura acumulada durante varias décadas, que limita la capacidad para garantizar que los establecimientos más antiguos puedan resistir eventos naturales de gran intensidad.

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Minsa prepara plan de contingencia

Frente a este escenario, el Minsa ha previsto una serie de medidas para mantener la atención médica en caso de que las lluvias obliguen a cerrar temporalmente establecimientos.

El plan de respuesta para el periodo 2026-2027 contempla un presupuesto de S/1.450.106 destinado a acciones de prevención y adquisición de medicamentos.

Entre las medidas previstas se encuentra la instalación de hospitales de campaña y módulos móviles en aquellos lugares donde los establecimientos habituales puedan quedar temporalmente fuera de servicio por inundaciones.

Asimismo, se contempla reforzar la capacidad de traslado de pacientes mediante la coordinación con las ambulancias del SAMU, con el objetivo de derivar a personas con cuadros graves hacia hospitales que mantengan sus servicios operativos.

La estrategia también considera fortalecer las consultas virtuales y la orientación médica a través de la Línea 113, como mecanismos alternativos ante posibles interrupciones de la atención presencial.

Antecedentes muestran la magnitud del problema

La vulnerabilidad de los establecimientos sanitarios no es nueva. Durante el periodo 2022-2023, las inundaciones afectaron a 1.229 centros de salud y dejaron 20 establecimientos completamente inoperativos, según los antecedentes recogidos en el informe.

La situación obligó a trasladar la atención médica a espacios alternativos, entre ellos piscinas municipales y losas deportivas, debido a que los locales sanitarios ya no podían funcionar con normalidad.

Las emergencias registradas durante ese periodo también dejaron 177 personas fallecidas y 345 lesionadas en diferentes provincias del país.

El antecedente evidencia que la respuesta ante un nuevo escenario de lluvias no depende únicamente de contar con medicamentos o espacios temporales de atención. La capacidad del sistema sanitario para responder a un evento de gran magnitud también está condicionada por el estado de su infraestructura.

Así, mientras el Minsa prepara medidas de contingencia para mantener la atención ante posibles inundaciones, la vulnerabilidad de 4.393 establecimientos de salud vuelve a poner en evidencia la necesidad de ejecutar obras de prevención y reforzamiento que permitan reducir el riesgo antes de que ocurra una emergencia.