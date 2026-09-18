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Política

Aprobación de Keiko Fujimori cae 18 puntos en un mes y desaprobación sube a 44%, según Datum

El respaldo a la presidenta Keiko Fujimori pasó de 60% en agosto a 42% en septiembre, mientras que su desaprobación aumentó de 24% a 44%, según la encuesta realizada por Datum para América TV.

Aprobación de Keiko Fujimori cae
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La aprobación de la presidenta Keiko Fujimori registró una caída de 18 puntos porcentuales durante su segundo mes de gestión. Según la última encuesta nacional de Datum Internacional para América, el respaldo a la mandataria pasó de 60% en agosto a 42% en septiembre.

En sentido contrario, la desaprobación hacia su gestión aumentó en 20 puntos porcentuales: pasó de 24% a 44% en el mismo periodo. Con estos resultados, quienes desaprueban su desempeño superan en dos puntos porcentuales a quienes lo respaldan.

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Aprobación de Keiko Fujimori registra diferencias entre regiones

El estudio muestra diferencias importantes según la zona del país. Lima y Callao concentran el mayor nivel de aprobación para Fujimori, con 51%, seguidos por el norte, con 40%, y el oriente, con 39%.

Las cifras más bajas se encuentran en el centro y sur del Perú, donde la aprobación presidencial se ubica en 32% y 33%, respectivamente. En agosto, el respaldo a la mandataria en el sur había alcanzado el 44%.

Por grupos de edad, la mayor aprobación se mantiene entre los ciudadanos de 18 a 24 años, con 50%. Sin embargo, también allí se produjo una reducción considerable respecto del mes anterior: en agosto alcanzaba el 71%, lo que representa una caída de 21 puntos porcentuales.

Galarreta y ministro de Economía también registran mayor desaprobación

La encuesta de Datum también evaluó el desempeño de integrantes del Ejecutivo. En el caso del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, el 49% desaprueba su labor, frente a un 31% que la aprueba. Otro 20% señaló no saber qué responder.

Respecto del ministro de Economía, Elmer Cuba, el 43% desaprueba su gestión, mientras que el 31% la respalda.

El Congreso bicameral tampoco obtiene cifras mayoritariamente favorables. El 47% de los encuestados desaprueba la labor de la Cámara de Senadores, mientras que un 31% la aprueba. En la Cámara de Diputados, la desaprobación llega al 45% y la aprobación al 33%.

¿Qué revela la encuesta sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo?

Pese a la caída registrada en comparación con agosto, más de la mitad de los encuestados todavía respalda que el Congreso otorgue facultades legislativas al Gobierno.

El apoyo a esta medida pasó de 67% en agosto a 54% en septiembre, una reducción de 13 puntos porcentuales. Paralelamente, quienes consideran que el Parlamento no debería concederlas aumentaron de 24% a 36%.

El sondeo también señala que el 80% está de acuerdo con la participación de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa y en el apoyo operativo al personal penitenciario. El 16% está en desacuerdo y el 4% no sabe.

Asimismo, el 71% se mostró a favor de establecer reglas para que determinadas organizaciones criminales puedan ser consideradas organizaciones terroristas. Un 23% está en contra y un 6% no sabe.

La consulta se produce mientras el Ejecutivo solicita al Parlamento facultades para legislar durante 120 días en ocho materias. De las 12 comisiones de la Cámara de Diputados que evaluaron la propuesta, ocho votaron en contra. El pedido gubernamental comprende 66 medidas y cuenta con una exposición de motivos de 436 páginas.

La encuesta de Datum Internacional fue realizada a escala nacional entre el 11 y el 15 de septiembre.

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