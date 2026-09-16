Demoras en diagnóstico y tratamiento ponen en riesgo a pacientes con cáncer ginecológico

La espera en la atención pone en riesgo a pacientes con cáncer ginecológico en Perú | Composición LR

La espera en la atención pone en riesgo a pacientes con cáncer ginecológico en Perú | Composición LR

En el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se conmemora este 17 de septiembre, especialistas advierten sobre los riesgos que enfrentan las pacientes con cáncer ginecológico cuando existen demoras en el diagnóstico, seguimiento de resultados anormales o interrupciones durante el tratamiento. La prevención y la atención oportuna son factores determinantes para reducir daños evitables y mejorar la evolución de las enfermedades oncológicas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente uno de cada diez pacientes sufre algún daño durante la atención sanitaria a nivel mundial y cerca de la mitad de estos eventos podría prevenirse. La seguridad del paciente, por ello, no solo involucra evitar errores durante procedimientos médicos, sino también garantizar que los procesos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento se desarrollen de manera adecuada y sin interrupciones.

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En el caso del cáncer ginecológico, los retrasos pueden tener consecuencias particularmente importantes. Una paciente que presenta un resultado anormal y no recibe seguimiento oportuno puede postergar la confirmación del diagnóstico y el inicio del tratamiento que corresponda. Del mismo modo, una interrupción de la terapia o una deficiente comunicación con el equipo médico puede dificultar la continuidad de la atención.

Riesgos en la evolución del cáncer ginecológico por demoras en la atención

El Dr. Gerardo Campos Siccha, cirujano oncólogo y ginecólogo oncólogo, explicó que la seguridad debe estar presente durante todo el proceso de atención. "Las demoras en los exámenes, la falta de seguimiento de resultados anormales o la interrupción del tratamiento pueden afectar la evolución del cáncer ginecológico", expresó.

El especialista, quien además es presidente electo de la Federación Latinoamericana de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia para el periodo 2027-2029, sostuvo que la atención segura requiere una participación activa tanto del personal sanitario como de la paciente.

"Una atención segura requiere un diagnóstico oportuno, información clara y una comunicación permanente entre la paciente y el equipo de salud", añadió Campos Siccha.

En ese sentido, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente busca poner el foco en la prevención de daños durante la atención médica y en la necesidad de fortalecer los sistemas de salud para reducir riesgos evitables. Para las enfermedades no transmisibles, como el cáncer, esto implica no solo mejorar las capacidades de diagnóstico y tratamiento, sino también asegurar que las pacientes puedan completar sus controles y terapias en los tiempos establecidos.

La seguridad, explican los especialistas, comienza desde la prevención y detección de posibles lesiones o alteraciones y continúa con la confirmación diagnóstica, la elección del tratamiento y el seguimiento posterior. Cada una de estas etapas puede ser determinante para evitar que una demora o una falla de comunicación termine afectando la atención de la paciente.