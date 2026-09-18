Caso Liceo Naval: Fiscalía pide 4 meses de internamiento preventivo para escolares acusados de abuso sexual

El pedido fue presentado por el fiscal Mariano de la Torre Hernández y será evaluado tras el periodo de retención en flagrancia de los involucrados en el incidente.

El pedido fue presentado por el fiscal Mariano de la Torre Hernández y será evaluado tras el periodo de retención en flagrancia de los involucrados en el incidente. Foto: Andina/Composición LR

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó cuatro meses de internamiento preventivo para menores de edad de quinto año de secundaria de un centro educativo, investigados por la presunta violación sexual en agravio de un estudiante de 16 años. El hecho denunciado ocurrió el pasado 15 de setiembre en el distrito de San Borja y actualmente es materia de investigación.

El pedido fue presentado por el fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández con el objetivo de asegurar la presencia de los adolescentes durante el desarrollo de las diligencias correspondientes. La solicitud será evaluada luego de que venza el periodo de retención en flagrancia de los menores involucrados en el caso.

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Fiscalía solicita cuatro meses de internamiento preventivo para los escolares del caso Liceo Naval

La Fiscalía de Familia requirió que los adolescentes permanezcan internados preventivamente durante cuatro meses, luego de recopilar elementos que, según el Ministerio Público, los vincularían con una presunta infracción a la ley penal. La medida solicitada será analizada por la autoridad competente en el marco de la investigación.

El requerimiento fue formulado después de las actuaciones realizadas durante el periodo de retención en flagrancia. Con esta solicitud, la Fiscalía busca asegurar que los menores permanezcan a disposición de las autoridades mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso ocurrido en San Borja.