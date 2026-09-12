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Caso Jenns Lara: nuevas imágenes muestran a personas que usaron camioneta Hilux horas antes del cuádruple crimen

Según fuentes de Fiscalía, los hombres que aparecen en el video coincidirían en talla y contextura con los autores del crimen, a diferencia de los detenidos presentados por la Policía Nacional (PNP).

Revelación debilita aún más la versión policial que sindica a otros detenidos por el crimen en Trujilo
Revelación debilita aún más la versión policial que sindica a otros detenidos por el crimen en Trujilo | Composición LR / Hildebrandt en sus trece
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Nuevas imágenes reveladas por el semanario Hildebrandt en sus trece muestran a las personas que utilizaron la camioneta Hilux, vinculada al ataque del comerciante de oro Jenns Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes, doce horas antes de que se produzca este cuádruple crimen el pasado 30 de agosto en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

Según el periodista Bruno Amoretti, quien difundió el material a través de X (antes Twitter), estas personas serían quienes utilizaron por última vez el vehículo que luego apareció implicado en el atentado. Asimismo, según fuentes de Fiscalía, los hombres que aparecen en el video coincidirían en talla y contextura con los autores del crimen, a diferencia de los detenidos presentados previamente por la Policía Nacional (PNP).

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Cámaras captaron a personas que usaron camioneta Hilux antes del ataque

El registro fue obtenido en un grifo de la avenida España, ubicado a solo seis cuadras del lugar donde ocurrió el crimen. En los videos, se aprecia que un vehículo Toyota Yaris llega junto a la camioneta Hilux al establecimiento. Luego, cuatro hombres bajan de ambas unidades e inician una conversación.

En la escena, luego aparece un hombre acompañado de dos mujeres. Los tres llegan a pie y se reúnen con los ocupantes de la Hilux. Las cámaras logran captar que, antes de partir, uno de los sujetos coloca varias piezas de equipaje en la tolva del último vehículo. Finalmente, tres hombres y las dos mujeres se retiran en la camioneta.

Hombres captados en la escena coincidirían con perfil de autores del crimen

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía consultadas por el semanario, los hombres que aparecen en el video coinciden en talla y contextura con los autores del crimen. "Las imágenes debilitan aún más la versión policial que atribuyó inicialmente el ataque a los cuatro primeros detenidos", señaló el periodista Amoretti.

Otro dato que ofrece la información periodística es que durante su permanencia en el grifo, la camioneta Hilux estuvo vigilada a cierta distancia por un vehículo Suzuki conducido por Peter Bocanegra Aguilar, quien fue detenido hace ocho días por el crimen. Una hora después del ataque, el auto de Bocanegra fue visto nuevamente junto a la Hilux en la ciudad de Moche.

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