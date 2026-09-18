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Abuso sexual en Liceo Naval: ¿Saldrán libres los menores implicados? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

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Sociedad

Colegio Liceo Naval: trasladan al juzgado a seis adolescentes involucrados en presunta agresión sexual contra menor de 16 años

La Séptima Fiscalía de Familia ha solicitado la evaluación de una posible internación preventiva de los menores involucrados en el caso. Esto podría llevar a una audiencia judicial en las próximas 48 horas.

Seis adolescentes vinculados a una presunta agresión sexual en el Liceo Naval fueron trasladados al Juzgado de Lima, donde continuarán bajo custodia por hasta 24 horas más.
Seis adolescentes vinculados a una presunta agresión sexual en el Liceo Naval fueron trasladados al Juzgado de Lima, donde continuarán bajo custodia por hasta 24 horas más.Créditos: Melissa Landa / URPI-LR
Isabel Nomberto
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Seis adolescentes vinculados en el caso de presunta agresión sexual contra un alumno de 16 años del colegio Liceo Naval fueron trasladados al mediodía hacia el Juzgado de Lima, donde permanecen bajo custodia. La retención de los menores en la sede judicial se extendió por hasta 24 horas adicionales, mientras se espera una posible solicitud de internación preventiva por parte de la Fiscalía; mientras tanto otros cuatro jóvenes continúan en la Comisaría de Familia hasta que concluya su respectivo plazo de custodia.

Según la información recabada, la Séptima Fiscalía de Familia habría pedido que se evalúe esta medida conforme al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (CRPA), lo que daría paso a una audiencia judicial. El procedimiento establece que, ante un pedido de internación preventiva, un juez debe evaluar las circunstancias del caso y determinar si corresponde ordenar esta medida.

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Fiscalía evalúa solicitar internación preventiva para los adolescentes involucrados

Mientras se espera la actuación definitiva del Ministerio Público, los menores continuarán bajo custodia durante las diligencias de ley. Según información preliminar, tres de ellos estarían vinculados a los hechos de mayor gravedad, por lo que pasarán a disposición del Juzgado de Familia para determinar su situación jurídica específica.

De formalizarse la solicitud fiscal, la audiencia respectiva podría realizarse dentro de las próximas 48 horas en el Juzgado de Turno Permanente de Familia. En esta instancia, el magistrado encargado del caso evaluará los elementos presentados y decidirá si procede aplicar la medida de internación preventiva.

En caso de que el juez apruebe dicho pedido, deberá establecer el periodo de ejecución. De acuerdo con la normativa vigente, esta medida contempla un plazo máximo ordinario de 120 días, el cual, bajo determinados supuestos legales, podría extenderse hasta los 150 días.

Tres de los menores implicados tendrían responsabilidad en los hechos más graves

Según la información preliminar recabada por las autoridades, tres de los menores intervenidos tendrían una participación directa en los actos de mayor severidad dentro de este caso de agresión. Debido a esta situación, el grupo pasará a disposición del Juzgado de Familia, instancia competente que deberá evaluar los indicios y determinar su situación jurídica definitiva.

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