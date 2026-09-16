Resultados de La Tinka del miércoles 16 septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
Consulta los resultados oficiales de La Tinka del miércoles 16 de septiembre de 2026, los números ganadores, el Sí o Sí, la Boliyapa y el nuevo pozo acumulado para el próximo sorteo.
La Tinka realizará un nuevo sorteo el miércoles 16 de septiembre con un premio que asciende a S/28.505.885. Durante la jornada también se realizarán los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. El sorteo será transmitido a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.
Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, miércoles 16 de septiembre
La Tinka: ¿Cómo aumentar las opciones de ganar?
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Premios que podrías ganar jugando La Tinka HOY
• 6 aciertos: Pozo millonario
• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
• 4 aciertos: S/100 para cada ganador
• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
• 3 aciertos: S/5 para cada ganador
• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado
¿Hasta qué hora se puede comprar la Tinka?
Las horas de cierre son a las 8:50 pm de los días del sorteo (miércoles y domingos). Fuera de ese horario ya no se podrá adquirir una nueva cartilla, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el siguiente sorteo.