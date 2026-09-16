Resultados de La Tinka del miércoles 16 septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Conoce los números ganadores y todos los resultados del sorteo de La Tinka de hoy, miércoles 16 de septiembre.

Conoce los números ganadores y todos los resultados del sorteo de La Tinka de hoy, miércoles 16 de septiembre. Foto: La Tinka

La Tinka realizará un nuevo sorteo el miércoles 16 de septiembre con un premio que asciende a S/28.505.885. Durante la jornada también se realizarán los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. El sorteo será transmitido a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.