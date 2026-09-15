HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko busca abolir los abusos de su padre en la historia ft. Julissa Mantilla | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Masacre y secuestro en Trujillo: Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para ‘Jhonsson Pulpo’ y 12 implicados

Las autoridades están recopilando pruebas y testimonios para determinar la participación de cada involucrado en el secuestro y los asesinatos ocurridos el pasado 30 de agosto.

Las autoridades identifican a los detenidos, quienes usan uniformes similares a los de la Policía. El Poder Judicial evaluará la solicitud del Ministerio Público en los próximos días.
Las autoridades identifican a los detenidos, quienes usan uniformes similares a los de la Policía. El Poder Judicial evaluará la solicitud del Ministerio Público en los próximos días. | Foto: Andina/difusión/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva para 13 investigados por el cuádruple asesinato y el secuestro de un empresario minero ocurrido el pasado 30 de agosto en Trujillo. El pedido fiscal, al que accedió Latina Noticias, comprende a personas detenidas y a otros involucrados cuya presunta participación es materia de investigación.

Entre los incluidos figura Jhonsson Smith Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', además de Frank Junior Quezada Cruz, Ángel Fabricio Bocanegra Linares, Julio Zavaleta Quezada, César Iván García Rivera y José Miguel Cherrepe Dávila. Las autoridades buscan establecer la participación de cada uno en el crimen y en el secuestro del empresario.

TE RECOMENDAMOS

¿POLICÍA COLABORÓ CON 'LA JAURÍA'? Y KEIKO PLANEA MANIPULAR LA HISTORIA DEL PERÚ | ARDE TROYA

PUEDES VER: Fiscalía inicia investigación contra general de la PNP por enviar policías a su casa para realizar labores domésticas

lr.pe

Fiscalía incluye a 13 investigados en pedido de prisión preventiva por crimen y secuestro en Trujillo

El requerimiento también alcanza a Joyce Renato Bereche Maco, señalado como propietario de la camioneta que habría sido utilizada durante el secuestro. Asimismo, la Fiscalía incluyó a Jhonsson Smith Cruz Torres, a quien las autoridades investigan por una presunta autoría intelectual del hecho y por haber dirigido las acciones desde el extranjero.

Las diligencias buscan determinar si los detenidos corresponden a las personas que, utilizando uniformes similares a los de la Policía Nacional del Perú, descendieron de una camioneta blanca para interceptar el vehículo en el que se movilizaba el empresario. La investigación también pretende identificar a quien realizó los disparos contra los cuatro acompañantes que fueron asesinados durante el hecho.

PUEDES VER: Directores de Caja Piura admitieron que no verificaron CV de gerente antes de nombrarlo, según Fiscalía

lr.pe

'Jhonsson Pulpo' y otros implicados: esto se conoce de la investigación por el asesinato de cuatro personas

Durante las investigaciones, la Policía identificó un automóvil negro conducido por Peter Bocanegra. Según la información proporcionada, este hombre decidió entregarse a las autoridades después de que sus hijos, Juan Manuel Bocanegra y Roy Bocanegra, fueran detenidos en relación con el caso.

Peter Bocanegra habría brindado información sobre los desplazamientos realizados y el lugar donde presuntamente se planificó el secuestro. Estos datos forman parte de las diligencias destinadas a esclarecer cómo se desarrollaron los hechos y cuál habría sido la intervención de las personas comprendidas en la investigación. En total, son 13 los señalados en el requerimiento fiscal.

El pedido deberá ser evaluado por el Poder Judicial, instancia que determinará si corresponde imponer la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público a los investigados por el crimen y el secuestro registrados en Trujillo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Continúan las amenazas de Los Pulpos en Trujillo: “Todo va a seguir igual. Tienen que seguir pagando”

Continúan las amenazas de Los Pulpos en Trujillo: “Todo va a seguir igual. Tienen que seguir pagando”

LEER MÁS
Agente de seguridad es el dueño de la camioneta del cuádruple crimen y secuestro de Trujillo

Agente de seguridad es el dueño de la camioneta del cuádruple crimen y secuestro de Trujillo

LEER MÁS
'Jhonsson Pulpo' cambió de look para evadir la justicia: cabecilla de Los Pulpos fue detenido en Bolivia

'Jhonsson Pulpo' cambió de look para evadir la justicia: cabecilla de Los Pulpos fue detenido en Bolivia

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025