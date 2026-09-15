Masacre y secuestro en Trujillo: Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para ‘Jhonsson Pulpo’ y 12 implicados

Las autoridades identifican a los detenidos, quienes usan uniformes similares a los de la Policía. El Poder Judicial evaluará la solicitud del Ministerio Público en los próximos días. | Foto: Andina/difusión/Composición LR

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El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva para 13 investigados por el cuádruple asesinato y el secuestro de un empresario minero ocurrido el pasado 30 de agosto en Trujillo. El pedido fiscal, al que accedió Latina Noticias, comprende a personas detenidas y a otros involucrados cuya presunta participación es materia de investigación.

Entre los incluidos figura Jhonsson Smith Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', además de Frank Junior Quezada Cruz, Ángel Fabricio Bocanegra Linares, Julio Zavaleta Quezada, César Iván García Rivera y José Miguel Cherrepe Dávila. Las autoridades buscan establecer la participación de cada uno en el crimen y en el secuestro del empresario.

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Fiscalía incluye a 13 investigados en pedido de prisión preventiva por crimen y secuestro en Trujillo

El requerimiento también alcanza a Joyce Renato Bereche Maco, señalado como propietario de la camioneta que habría sido utilizada durante el secuestro. Asimismo, la Fiscalía incluyó a Jhonsson Smith Cruz Torres, a quien las autoridades investigan por una presunta autoría intelectual del hecho y por haber dirigido las acciones desde el extranjero.

Las diligencias buscan determinar si los detenidos corresponden a las personas que, utilizando uniformes similares a los de la Policía Nacional del Perú, descendieron de una camioneta blanca para interceptar el vehículo en el que se movilizaba el empresario. La investigación también pretende identificar a quien realizó los disparos contra los cuatro acompañantes que fueron asesinados durante el hecho.

'Jhonsson Pulpo' y otros implicados: esto se conoce de la investigación por el asesinato de cuatro personas

Durante las investigaciones, la Policía identificó un automóvil negro conducido por Peter Bocanegra. Según la información proporcionada, este hombre decidió entregarse a las autoridades después de que sus hijos, Juan Manuel Bocanegra y Roy Bocanegra, fueran detenidos en relación con el caso.

Peter Bocanegra habría brindado información sobre los desplazamientos realizados y el lugar donde presuntamente se planificó el secuestro. Estos datos forman parte de las diligencias destinadas a esclarecer cómo se desarrollaron los hechos y cuál habría sido la intervención de las personas comprendidas en la investigación. En total, son 13 los señalados en el requerimiento fiscal.

El pedido deberá ser evaluado por el Poder Judicial, instancia que determinará si corresponde imponer la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público a los investigados por el crimen y el secuestro registrados en Trujillo.