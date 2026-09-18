Rafael Rey se convierte en el primer ministro que deja el Gobierno de Fujimori: así reaccionan desde el Congreso

Luis Dyer, ministro de Salud, señaló que no tiene conocimiento sobre una eventual designación de Rafael Rey como embajador del Perú en España, tras su renuncia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Sobre la salida del exministro, Dyer destacó su trayectoria y lo calificó como una persona “decente y honesta. Deja una valla muy alta", sostuvo. “En este momento, es una persona, un amigo, ministro decente y honesto. Pero claro, respetar si es por temas de salud”, declaró.

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