Rafael Rey se convierte en el primer ministro que deja el Gobierno de Fujimori: así reaccionan desde el Congreso
En su carta de renuncia, el exministro menciona que las razones de salud le impiden seguir en sus responsabilidades, tras solo siete semanas en el puesto.
Rafael Rey se convirtió en el primer ministro en dejar el Gobierno de Keiko Fujimori, tras presentar su renuncia irrevocable al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a poco más de siete semanas de haber asumido el cargo el 28 de julio. En su carta dirigida a la presidenta y al premier Luis Galarreta, el ahora exministro señaló que razones de salud le impiden continuar con las responsabilidades del sector y agradeció la confianza depositada en él.
Renuncia Rafael Rey EN VIVO
Luis Dyer sobre Rafael Rey: “No tengo conocimiento” si será designado embajador en España
Luis Dyer, ministro de Salud, señaló que no tiene conocimiento sobre una eventual designación de Rafael Rey como embajador del Perú en España, tras su renuncia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Sobre la salida del exministro, Dyer destacó su trayectoria y lo calificó como una persona “decente y honesta. Deja una valla muy alta", sostuvo. “En este momento, es una persona, un amigo, ministro decente y honesto. Pero claro, respetar si es por temas de salud”, declaró.
Créditos: Francisco Erazo / URPI-GLR
Jaime Delgado sobre Rafael Rey: “Es una persona respetable”
Jaime Delgado, senador de Ahora Nación, se pronunció sobre la renuncia de Rafael Rey al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y señaló que su reemplazo debe tener experiencia ejecutiva, profesionalismo, honestidad y transparencia para ordenar el sector.
“Cualquiera podía discrepar ideológicamente con él, pero es una persona que en el trayecto de vida ha mostrado ser respetable”, sostuvo.