Alianza Lima vs ADT EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima y ADT se enfrentan en Matute por el Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR

Alianza Lima y ADT se enfrentan en Matute por el Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR

Alianza Lima vs ADT EN VIVO juegan HOY viernes 18 de septiembre, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la derrota por 2-1 ante Universitario, el equipo dirigido por Pablo Guede se alista para recibir a ADT en Matute. El cuadro tarmeño marcha en un mal momento, cayó goleado 3-0 ante Melgar y se ubica en zona de descenso en la tabla acumulada. Por ello, buscarán dar la sorpresa cuando visiten al elenco blanquiazul.

Horarios por país del partido Alianza Lima vs ADT

El duelo entre Alianza Lima y ADT se disputará este viernes 18 de septiembre, desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (sábado 19/09)

Canal para ver Alianza Lima vs ADT

El partido entre Alianza Lima y ADT, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega el Alianza Lima vs ADT

Alianza Lima y ADT se enfrentarán en el estadio Alejandro Villanueva. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 33.000 espectadores.

Alineaciones Alianza Lima vs ADT: posibles formaciones

Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Pavez, Gaibor; Vélez, Gentile; Castillo y Girotti.

Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Pavez, Gaibor; Vélez, Gentile; Castillo y Girotti. ADT: Solís; Núñez, Soto, Pereyra, Henincasa; Ramos, Pérez; Lucumí, Rojas, Canela y Bauman.

Pronóstico de Alianza Lima vs ADT

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre ADT.

Betsson: gana Alianza Lima (1,25), empate (5,10), gana ADT (12,00)

Betano: gana Alianza Lima (1,31), empate (5,80), gana ADT (11,00)

Bet365: gana Alianza Lima (1,27), empate (5,00), gana ADT (11,00)

1XBet: gana Alianza Lima (1,26), empate (5,35), gana ADT (10,00)

Caliente: gana Alianza Lima (1,27), empate (5,20), gana ADT (11,00)

Doradobet: gana Alianza Lima (1,28), empate (5,50), gana ADT (11,00).

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