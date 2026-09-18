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Deportes

Alianza Lima vs ADT EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El enfrentamiento por la décima jornada del Torneo Clausura entre los equipos de Alianza Lima y ADT se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima y ADT se enfrentan en Matute por el Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
Alianza Lima y ADT se enfrentan en Matute por el Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
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Alianza Lima vs ADT EN VIVO juegan HOY viernes 18 de septiembre, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la derrota por 2-1 ante Universitario, el equipo dirigido por Pablo Guede se alista para recibir a ADT en Matute. El cuadro tarmeño marcha en un mal momento, cayó goleado 3-0 ante Melgar y se ubica en zona de descenso en la tabla acumulada. Por ello, buscarán dar la sorpresa cuando visiten al elenco blanquiazul.

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Horarios por país del partido Alianza Lima vs ADT

El duelo entre Alianza Lima y ADT se disputará este viernes 18 de septiembre, desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (sábado 19/09)

Canal para ver Alianza Lima vs ADT

El partido entre Alianza Lima y ADT, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega el Alianza Lima vs ADT

Alianza Lima y ADT se enfrentarán en el estadio Alejandro Villanueva. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 33.000 espectadores.

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Alineaciones Alianza Lima vs ADT: posibles formaciones

  • Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Pavez, Gaibor; Vélez, Gentile; Castillo y Girotti.
  • ADT: Solís; Núñez, Soto, Pereyra, Henincasa; Ramos, Pérez; Lucumí, Rojas, Canela y Bauman.

Pronóstico de Alianza Lima vs ADT

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre ADT.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,25), empate (5,10), gana ADT (12,00)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,31), empate (5,80), gana ADT (11,00)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,27), empate (5,00), gana ADT (11,00)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,26), empate (5,35), gana ADT (10,00)
  • Caliente: gana Alianza Lima (1,27), empate (5,20), gana ADT (11,00)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,28), empate (5,50), gana ADT (11,00).

Últimos partidos de Alianza Lima

  • Alianza Lima 1-2 Universitario | 12.09.26
  • Juan Pablo II 1-1 Alianza Lima | 6.09.26
  • Alianza Lima 0-1 Deportivo Garcilaso | 29.08.26
  • Melgar 1-1 Alianza Lima | 23.08.26
  • Alianza Lima 1-0 UTC | 15.08.26

Últimos partidos de ADT

  • Melgar 3-0 ADT | 6.09.26
  • ADT 1-3 Sport Huancayo | 30.08.26
  • ADT 2-0 Moquegua | 27.08.26
  • Juan Pablo II 5-1 ADT | 22.08.26
  • ADT 1-1 Alianza Atlético | 15.08.26

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