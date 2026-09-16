Julio Velarde es ratificado por el Senado: ¿qué viene ahora para el BCR?

Con la votación del Senado, queda respaldada la continuidad de Julio Velarde como presidente del directorio del BCRP durante el nuevo periodo de cinco años.

Con la votación del Senado, queda respaldada la continuidad de Julio Velarde como presidente del directorio del BCRP durante el nuevo periodo de cinco años. Composición LR/Andina

Julio Velarde continuará al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) luego de que el Pleno del Senado aprobara este miércoles 16 de septiembre el informe que recomendaba su ratificación. La decisión se produjo después de un debate en el que los parlamentarios expusieron posiciones contrapuestas sobre su gestión, la autonomía de la institución y el papel que debe cumplir el máximo organismo monetario del país.

El resultado fue de 40 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, con lo que la Cámara Alta respaldó la continuidad de Velarde en la presidencia del directorio del BCRP. El informe había sido aprobado previamente por mayoría en la Comisión de Procedimientos Especiales.

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La jornada también dejó en evidencia que el respaldo a la permanencia de Velarde no fue uniforme entre las bancadas. Mientras algunos senadores destacaron el desempeño del BCRP en materia de estabilidad monetaria, otros centraron sus intervenciones en cuestionamientos relacionados con la fiscalización, sus vínculos con el sector privado y las decisiones adoptadas durante los últimos años.

Cuestionamientos desde Juntos por el Perú

Hugo Ccahuana, de Juntos por el Perú y presidente de la Comisión de Procedimientos Especiales, fue quien sustentó ante el Pleno el informe que recomendaba la ratificación. Sin embargo, durante su intervención dejó constancia de su posición contraria a la continuidad de Velarde.

Desde la misma bancada, Humberto Morales cuestionó el impacto de las decisiones de política monetaria sobre los sectores de menores ingresos. El senador también hizo referencia a los vínculos de Velarde con empresas privadas y sostuvo que entre 2021 y 2022 se produjeron episodios de fuerte movimiento económico y cambiario que, según su interpretación, evidenciaron el peso que tiene el BCRP en la economía.

"Ese es el poder del BCR", señaló Morales durante su intervención, al referirse al papel de la institución en la estabilidad monetaria y en las fluctuaciones del tipo de cambio.

Otro de los cuestionamientos provino de Bernardo Jaime Quito Sarmiento, también de Juntos por el Perú, quien puso en discusión la extensión del periodo para el que se ratifica al presidente del BCRP.

"¿Depende nuestra economía o la estabilidad monetaria solamente de él?", planteó el senador, al cuestionar que la continuidad de una autoridad pueda concentrar parte del debate sobre la conducción económica del país.

Quito también mencionó la participación del BCRP en las medidas de liquidez implementadas durante la pandemia mediante Reactiva Perú. Sobre este punto, atribuyó al programa resultados que, según sostuvo, habrían favorecido a empresas de gran tamaño y cuestionó la recuperación de recursos vinculados a los créditos que no fueron pagados.

Bancadas respaldaron continuidad de Velarde

En el otro lado del debate, Jaime Delgado, de Ahora Nación, manifestó el respaldo de su bancada a la permanencia del economista.

"Nuestra bancada ha expresado incluso desde la campaña el respaldo a Julio Velarde", afirmó Delgado, quien vinculó su posición con la necesidad de preservar la transparencia y fortalecer al organismo encargado de la política monetaria.

Una posición similar expresó Roger Miguel Asturi Laura, del Partido Cívico Obras, aunque puso énfasis en que la ratificación no implica eliminar los mecanismos de control sobre el funcionario.

"Mi respaldo no significa un cheque en blanco, la autonomía no elimina la fiscalización y la experiencia no exime de rendir cuentas", sostuvo.

Su intervención planteó uno de los puntos centrales que atravesaron la discusión: la autonomía constitucional del BCRP no significa que sus autoridades queden al margen de la fiscalización y del escrutinio público.

Walter Francisco Gago Rodríguez, también del Partido Cívico Obras, destacó por su parte el comportamiento de la inflación peruana durante las últimas dos décadas. Según señaló, desde 2006 la inflación se ha mantenido entre las más bajas de la región, situación que, desde su perspectiva, ha favorecido al consumidor.

Gago también sostuvo que la moneda peruana ha ganado reconocimiento internacional por su solidez, argumento utilizado para respaldar la continuidad de la actual conducción del Banco Central.

Patricia Juárez, de Fuerza Popular, respondió los cuestionamientos formulados durante el debate y puso énfasis en los requisitos legales para ocupar la presidencia del BCRP. Señaló que la normativa no establece como condición contar con una maestría, un doctorado o una inscripción en la Sunedu para ejercer el cargo.

La senadora también destacó la estabilidad económica alcanzada frente a distintas crisis internacionales como uno de los elementos considerados en la discusión sobre la continuidad de Velarde.

¿Qué viene para el BCRP después de la ratificación?

Con la votación del Senado, queda respaldada la continuidad de Julio Velarde como presidente del directorio del BCRP durante el nuevo periodo de cinco años. El Poder Ejecutivo ya había ratificado su designación mediante la Resolución Suprema N.° 258-2026-PCM, publicada el 21 de agosto, por lo que la decisión de la Cámara Alta completó el procedimiento previsto para su continuidad.

No obstante, el proceso para completar el nuevo directorio del Banco Central todavía continúa. El Senado debe elegir a tres integrantes que corresponden a la Cámara Alta. La Comisión de Procedimientos Especiales estableció un cronograma que contempla la evaluación de la trayectoria académica y profesional de los postulantes, entrevistas personales entre el 22 y el 24 de septiembre y la presentación del informe final el 7 de octubre.

De esta manera, la ratificación de Velarde resuelve uno de los principales pendientes para la conformación del directorio del BCRP para el periodo 2026-2031, pero todavía queda por definir quiénes ocuparán los tres puestos que corresponde elegir al Senado.

El debate de este miércoles deja, además, dos elementos sobre la mesa: el reconocimiento de la estabilidad monetaria como uno de los principales argumentos para respaldar la continuidad de Velarde y, al mismo tiempo, el pedido de algunos parlamentarios para que la autonomía del BCRP vaya acompañada de una mayor fiscalización sobre las decisiones de sus autoridades.