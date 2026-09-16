El punto más caliente del Perú: esta emblemática localidad del norte rozó los 40°C por El Niño Costero

Además del calor, se anticipan ráfagas de viento de hasta 35 km/h y, en algunas zonas, lluvias aisladas. El Senamhi recomienda medidas de protección ante la intensa exposición solar.

Además del calor, se anticipan ráfagas de viento de hasta 35 km/h y, en algunas zonas, lluvias aisladas. El Senamhi recomienda medidas de protección ante la intensa exposición solar. Foto: Andina/Composición LR

Chulucanas, en la región Piura, registró una temperatura máxima de 38 °C durante el martes 15 de septiembre, en una jornada marcada por el calor intenso en distintos puntos de la costa peruana. El registro se produce en un escenario relacionado con la presencia de El Niño Costero, según información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Las altas temperaturas continuarán durante los próximos días en varias zonas del país. El pronóstico meteorológico contempla condiciones cálidas tanto en el litoral como en sectores de la sierra, mientras que la menor presencia de nubes durante el mediodía favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta.

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Piura registró 38 °C y Senamhi prevé más calor hasta el sábado 19 de septiembre

El episodio de calor observado en Chulucanas forma parte de un panorama que alcanzó a otras localidades costeras. Durante el martes también se presentaron condiciones extremadamente cálidas en zonas de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa y Moquegua.

El pronóstico emitido por el Senamhi señala que entre el miércoles 16 y el sábado 19 de septiembre se mantendrán temperaturas diurnas elevadas. La intensidad será de moderada a extrema en la costa y de moderada a fuerte en la sierra.

En la costa norte, los valores máximos previstos para este miércoles se ubican entre 29 °C y 36 °C. Para la costa central se estiman registros de 24 °C a 30 °C, mientras que en la costa sur oscilarían entre 22 °C y 30 °C. El aviso meteorológico comprende 14 departamentos y presenta nivel extremo.

La sierra norte alcanzará temperaturas máximas de entre 21 °C y 33 °C. En la zona central se esperan valores de 19 °C a 28 °C, mientras que en la sierra sur las temperaturas podrían situarse entre 21 °C y 27 °C.

Costa y sierra tendrán temperaturas elevadas, radiación UV y ráfagas de viento

Además del incremento térmico, las condiciones atmosféricas previstas incluyen poca nubosidad alrededor del mediodía. Esta característica permitirá una mayor incidencia de radiación ultravioleta, por lo que el Senamhi recomienda tomar medidas de protección ante una exposición prolongada al sol.

Durante las tardes también podrían registrarse ráfagas de viento próximas a los 35 kilómetros por hora. El desarrollo simultáneo de estas condiciones acompañará el aumento de las temperaturas durante el periodo comprendido en el aviso meteorológico.

El calor no será la única condición prevista. En la costa norte existe la posibilidad de precipitaciones aisladas, mientras que en diferentes sectores de la sierra podrían ocurrir lluvias localizadas durante la tarde y la noche.

Las condiciones cálidas en Piura se mantienen vinculadas al escenario generado por El Niño Costero. Tumbes y Lambayeque también figuran entre las regiones de la costa norte donde se observan temperaturas diurnas elevadas, mientras el Senamhi realiza el seguimiento de la evolución atmosférica y oceánica.