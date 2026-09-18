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Caso Liceo Naval y ¿qué pasa con la adolescencia peruana? ft. Carmen Mc Evoy | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

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Sociedad

Habla padre de uno de los detenidos tras denuncia de abuso sexual en Liceo Naval: "Estaban en el bus jugando y se les fue de las manos"

Un padre de uno de los retenidos aseguró que los menores estaban jugando en el bus y pidió no generalizar responsabilidades, mientras esperan la decisión de la Fiscalía y el juez de familia.

El progenitor aseguró que el hecho sucedió como "un juego que se escapó de las manos".
El progenitor aseguró que el hecho sucedió como "un juego que se escapó de las manos". | Composición LR
Luis Aguilar
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Los diez estudiantes del colegio Liceo Naval Almirante Guise, investigados por la presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años, permanecen retenidos en la Comisaría de Familia del Cercado de Lima. César Antonio Bettocchi Bustamante, uno de los progenitores de los retenidos, se encontraba en los exteriores de la comandancia policial y brindó declaraciones a la prensa, a quienes aseguró que los menores “estaban en el bus jugando y que se les fue de las manos”.

Este viernes 18 de septiembre, a las 5.00 p. m., se cumple el plazo legal de 48 horas establecido para su retención, por lo que los adolescentes podrían retornar a sus viviendas si no existe una medida restrictiva dictada en su contra. Los escolares se encuentran a la espera de la decisión que adopten la Fiscalía de Familia y el juez de familia respecto de su situación. De acuerdo con la información proporcionada, ocho de los diez estudiantes fueron retenidos inicialmente por las autoridades. Los otros dos acudieron posteriormente de manera voluntaria a la dependencia policial tras conocer la situación de sus compañeros.

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Padre de menor retenido asegura que escolares “estaban jugando”

En los exteriores de la Comisaría de Familia del Cercado de Lima, Bettocchi Bustamante cuestionó que se atribuya responsabilidad a todos los menores por igual y defendió la actuación de su hijo en el caso. Según señaló, algunos de los adolescentes acudieron voluntariamente a declarar luego de conocer que sus compañeros habían sido retenidos.

"El niño víctima tiene toda la razón y todo el apoyo de todos los padres aquí incluidos", afirmó. Al mismo tiempo, pidió que no se generalice la responsabilidad entre los diez investigados y sostuvo que corresponde a la Fiscalía determinar qué ocurrió y cuál fue la participación individual de cada estudiante.

El padre también aseguró que su hijo no habría participado en la presunta agresión y afirmó que, según la declaración del adolescente denunciante, ambos mantenían una relación de amistad. Añadió que su hijo se encontraba en la parte delantera del bus atendiendo a otro compañero que había sufrido una lesión durante el partido.

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Cuestionan presencia de adultos durante presunta agresión sexual

Respecto de la presencia de adultos durante el trayecto, el padre consideró que los auxiliares no necesariamente habrían advertido lo ocurrido debido al ruido y las bromas habituales de los estudiantes durante los viajes de regreso de los partidos. Según su versión, los adultos se enteraron de lo sucedido cuando el propio adolescente contó posteriormente lo ocurrido.

El familiar relacionó la presunta agresión sexual con una “chacota” entre los escolares. “Este es un bus grande, hay bulla. Los niños siempre que van a sus partidos chacotean. Los auxiliares, en ese momento, escuchan la bulla y piensan que es una chacota como hay en todos los partidos y no saben lo que ha pasado (…) Ya ayer el niño víctima ha declarado cómo han sido las cosas. El fiscal y todos saben quiénes están (más involucrados) y de qué manera”, precisó.

El progenitor también se refirió a sus declaraciones realizadas durante la madrugada, cuando acudió a la dependencia policial. Explicó que llevaba varios días sin dormir y que había salido de la comisaría para buscar medicamentos que su hijo utiliza para controlar la epilepsia. En ese contexto, cuestionó la presencia de periodistas y señaló que reaccionó bajo una situación de estrés.

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