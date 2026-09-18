“Debí ser más agresivo”: padre de alumno investigado en Liceo Naval por agresión sexual responde tras atacar a camarógrafo

El padre también rechazó las acusaciones sobre un incidente con un camarógrafo y aseguró que su hijo y otros compañeros estaban participando en un juego que se descontroló.

El padre también rechazó las acusaciones sobre un incidente con un camarógrafo y aseguró que su hijo y otros compañeros estaban participando en un juego que se descontroló. Foto: composición LR

El padre de uno de los alumnos investigados por una denuncia de agresión sexual en el colegio Liceo Naval se pronunció sobre el caso luego de protagonizar un incidente con un camarógrafo de prensa a la salida de la comisaría. Durante una entrevista televisiva, cuestionó la cobertura periodística y sostuvo que se han difundido versiones que, según su posición, podrían afectar a los menores de edad mientras continúan las investigaciones.

“Creo que uno cuando se va haciendo viejo se va hablandando porque la verdad he debido ser más agresivo con los señores. Ellos inventan cosas”, sentenció en una entrevista con ATV.

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El hombre también defendió a su hijo y señaló que esperará la determinación de las responsabilidades antes de aceptar conclusiones sobre los estudiantes involucrados. Asimismo, afirmó que respalda al menor que denunció la agresión y reconoció la gravedad del hecho, pero pidió diferenciar entre quienes tendrían responsabilidad y aquellos alumnos que, según dijo, no habrían participado.

Padre niega agresión al camarógrafo y pide esperar el resultado de las investigaciones

Durante el intercambio con los periodistas, el padre rechazó que hubiera mordido la mano de un camarógrafo, como se había señalado durante la cobertura del incidente. Aseguró que ese hecho no ocurrió y sostuvo que existen registros audiovisuales que permitirían esclarecer lo sucedido. Al mismo tiempo, cuestionó su propia actitud frente a la prensa y manifestó que consideraba que debió reaccionar con mayor firmeza ante los periodistas.

Su principal cuestionamiento estuvo dirigido a la forma en que se ha informado sobre los menores investigados. El padre de familia sostuvo que todavía existe un proceso en curso y que no corresponde atribuir responsabilidad a todos los estudiantes antes de que culminen las diligencias. En ese sentido, pidió que se espere a conocer las declaraciones y conclusiones correspondientes para establecer quiénes estuvieron involucrados directamente.

Durante la entrevista, los periodistas señalaron que la cobertura se desarrolla bajo el principio de presunción de inocencia y que los alumnos se encuentran en condición de investigados, no de responsables confirmados. También se recordó que la situación del menor denunciante debe ser considerada dentro del proceso y que la investigación busca determinar las responsabilidades individuales.

Padre sostiene que los alumnos participaron en un juego que se salió de control

Al referirse a lo ocurrido dentro del colegio, el padre planteó una versión según la cual los estudiantes que acudieron a una competencia deportiva comenzaron un juego que terminó desbordándose. Según su relato, los menores no habrían acudido con la intención de agredir a otra persona, aunque reconoció que el alumno denunciante habría sido víctima de una agresión y expresó su respaldo hacia él.

“No todos los niños han estado implicados. Yo le doy toda la razón a la víctima, pero estos niños no son como ustedes lo han plantiado que han salido en jauría a atacar a alguien, son más bien niños deportistas de un colegio que se habían ido a una competencia y han empezado a hacer un juego que se les ha ido de las manos”, indicó.

El padre insistió en que no todos los estudiantes señalados en la investigación tendrían necesariamente participación en los hechos. Por ello, consideró necesario esperar el desarrollo de las diligencias antes de establecer responsabilidades. También sostuvo que la difusión de información sobre menores puede generar consecuencias para sus hijos y sus familias mientras el caso aún permanece bajo investigación.