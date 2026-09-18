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Sociedad

San Marcos: alumnos denuncian falta de diálogo con rectorado durante tercer día de protestas

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas cuestionan la respuesta de las autoridades universitarias y solicitaron que la Comisión de Educación cite a la rectora. La PNP aclaró que los efectivos vistos en el campus participaban de una coordinación de seguridad por el próximo concierto de BTS.

Estudiantes de la UNMSM cumplen tres días de protestas en la Facultad de Ciencias Administrativas, exigiendo diálogo con la rectora sobre sus reclamos. La presión aumenta ante la falta de respuesta.
Estudiantes de la UNMSM cumplen tres días de protestas en la Facultad de Ciencias Administrativas, exigiendo diálogo con la rectora sobre sus reclamos. La presión aumenta ante la falta de respuesta. | Difusión
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Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) cumplen este viernes 18 el tercer día de protestas en la Facultad de Ciencias Administrativas y cuestionan la falta de respuesta del rectorado frente a sus reclamos relacionados con los hechos ocurridos en dicha facultad.

Kevin Chávez, representante estudiantil, señaló que los alumnos han solicitado formalmente que la rectora de la universidad disponga un espacio de diálogo para abordar sus denuncias. Según explicó, el pedido fue presentado luego de una sugerencia de un representante de la Defensoría del Pueblo.

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De acuerdo con Chávez, pese a esta solicitud, entre los estudiantes circulan versiones atribuidas a integrantes de la alta dirección de la universidad respecto a que la rectora no tendría previsto atender sus reclamos. El dirigente sostuvo que esta situación ha incrementado el malestar entre los alumnos que mantienen la medida de protesta.

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Piden que Comisión de Educación cite a la rectora

Ante la falta de diálogo que denuncian, los estudiantes remitieron este viernes un oficio al presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para solicitar que cite a la rectora de la UNMSM y se conozca la posición de las autoridades frente a los hechos denunciados en la Facultad de Ciencias Administrativas.

El documento, según informó Chávez, hace énfasis en que la protesta llega a su tercer día y plantea la necesidad de que las autoridades universitarias expliquen las acciones adoptadas frente a los reclamos de los estudiantes.

Los alumnos esperan que el titular de la comisión tome conocimiento del caso y convoque a la autoridad universitaria para que responda sobre las denuncias y el pedido de diálogo. La situación se mantiene mientras los estudiantes continúan con su medida de protesta en la Facultad de Ciencias Administrativas. Las versiones sobre la presencia de la policía habían generado preocupación entre algunos alumnos durante la jornada.

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PNP descarta que presencia policial esté vinculada a protesta

Respecto a las imágenes y reportes sobre presencia policial en las inmediaciones del campus, la Policía Nacional precisó a La República que los efectivos se encontraban en el punto debido a una orden telefónica de coordinación de seguridad relacionada con el concierto de BTS World Tour-Arirang 2026, programado para realizarse en el Estadio San Marcos los días 8, 9 y 10 de octubre.

La Orden Telefónica N.° 8694, emitida por la Región Policial Lima Centro este 18 de septiembre, dispone una reunión de coordinación de seguridad en el Estadio San Marcos, con participación de oficiales de la PNP.

La institución señaló a este medio que “no se ha suscitado otra novedad” y precisó que la presencia del personal policial responde a dicha coordinación previa al evento musical, y no reportó una intervención relacionada con la protesta estudiantil.

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