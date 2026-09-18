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Política

Perú se abstiene en votación para que Palestina participe de la Asamblea General de Naciones

Perú fue uno de los cuatro países que se abstuvo de votar, junto a Colombia, Honduras y Panamá. El pedido fue finalmente aprobado con 152 votos.

Decisión es parte de la política exterior adoptada por la Cancillería, liderada por Carlos Espá | Composición: LR.
Decisión es parte de la política exterior adoptada por la Cancillería, liderada por Carlos Espá | Composición: LR.
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Durante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), el Perú ha realizado otro movimiento llamativo. Al momento de votar la solicitud que pide a Estados Unidos retirar su decisión de impedir la participación palestina, el Perú fue una de las naciones que se abstuvo de votar a favor de la participación de la nación árabe.

El pedido fue finalmente aprobado con el aval de 152 países. De esta manera, el presidente palestino, Mahmud Abbas, podrá intervenir ante la organización próximamente. Solo Paraguay, Israel y Estados Unidos votaron en contra. Además de Perú, también se abstuvieron Colombia, Honduras y Panamá.

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El voto peruano muestra cambios en el manejo de la política exterior nacional y, en particular, en la gestión de la situación de Palestina desde Torre Tagle. En diciembre de 2025, por ejemplo, Perú votó a favor de la resolución sobre el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, aprobada por 164 votos a favor, 8 en contra y 9 abstenciones.

Asimismo, Perú respaldó en diciembre de 2025 la resolución sobre asistencia a los refugiados palestinos, que obtuvo 151 votos a favor, 10 en contra y 14 abstenciones. Perú también había votado a favor, en diciembre de 2024, de una resolución que exigía un alto el fuego en Gaza, texto que fue aprobado por 158 votos a favor, 9 en contra y 13 abstenciones.

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"Es una barbaridad"

En diálogo con La República, Francisco Belaunde, internacionalista y profesor de la Universidad de Lima, consideró que esta votación del Perú en Naciones Unidas no es propia de un país que respeta el derecho internacional.

“Es una barbaridad. Acá es un tema de respeto del derecho internacional. El acuerdo que tiene Estados Unidos con la ONU no le permite prohibir que gobernantes se presenten en la Asamblea Internacional y llegar a Nueva York para pronunciarse. El Perú ha debido votar como los otros países, pidiendo que Estados Unidos reconsidere su postura. Además, Perú es un país que siempre ha mantenido una actitud equilibrada entre Israel y Palestina. (…) No hay ningún motivo para que se adopte una posición distinta”, indicó.

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Belaunde criticó el manejo reciente de la política exterior nacional y señaló que esto da argumentos a quienes sostienen que Espá está alineándose con el bloque estadounidense, más aún tras la incorporación del país al Escudo de las Américas y la ruptura de relaciones con la República de Irán.

“Israel hace un tiempo, desde que está con Netanyahu, busca debilitar a la autoridad nacional palestina e, incluso, desaparecerla. Esto de abstenerse es una barbaridad. Perú debió votar a favor, en línea con sus votaciones anteriores. Lamentablemente, parece que se está adoptando una política de ir abandonando posiciones tradicionales de la Cancillería del Perú para un alineamiento con Estados Unidos. Esto, además, con una administración como la de Donald Trump, la cual tiene fecha de caducidad. No tiene sentido que Perú se alinee con una postura que va contra el derecho internacional. Esto suma argumentos para quienes dicen que el canciller se está entregando a Estados Unidos. Es algo realmente complicado para la tradición diplomática del Perú”.

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