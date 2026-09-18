Perú vs Paraguay EN VIVO: hora y canal del debut del Team Perú en la Copa Davis 2026

Perú vs Paraguay EN VIVO juegan HOY viernes 18 de septiembre, por la Copa Davis. Los partidos del Team Perú se llevarán a cabo en el Jockey Club del Perú, con transmisión a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El Team Perú se alista para afrontar su primer duelo en casa ante Paraguay. Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas serán los encargados de representar a la 'Bicolor' en el día uno de la Copa Davis 2026. Este cotejo forma parte de la serie del Grupo Mundial I.

¿Cuándo juega el Team Perú en la Copa Davis?

El Team Perú enfrentará a Paraguay este viernes 18 de septiembre en el primer día de la Copa Davis 2026.

¿Dónde jugará Perú vs Paraguay por la Copa Davis 2026?

Perú afrontará este duelo en la cancha del Jockey Club del Perú, ubicado en el distrito de Santiago de Surco.

¿A qué hora juegan Perú vs Paraguay por la Copa Davis 2026?

Los partidos de Perú ante Paraguay iniciarán desde las 4.00 p. m. (hora peruana). Ignacio Buse jugará primero, mientras que Juan Pablo Varillas hará lo propio a las 5.30 p. m.

¿Dónde ver los partidos del Team Perú en la Copa Davis?

Los partidos de la Copa Davis serán transmitidos a través de DSports para toda Latinoamérica. En caso de que no puedas acceder a esta opción, La República Deportes te ofrece la cobertura online gratis del torneo.