Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOMinistro del Interior EN VIVO: César Astudillo responde ante el Congreso por la inseguridad
EN VIVO

Keiko Fujimori cae en las encuestas ft. Lucho Cáceres y 'Álbum de familia' | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Lista de convocados de la selección peruana: Mano Menezes anunció a sus elegidos para amistosos de septiembre y octubre

El entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, dio a conocer los 26 jugadores convocados para los amistosos de la fecha FIFA de septiembre y octubre.

Mano Menezes anunció lista de convocados para amistosos de fecha FIFA. Foto: La Bicolor
Mano Menezes anunció lista de convocados para amistosos de fecha FIFA. Foto: La Bicolor
google iconLa República en Google

A menos de 10 días para los amistosos de fecha FIFA, el técnico Mano Menezes definió a los futbolistas convocados en la selección peruana. De los 26 jugadores que llamó para los próximos encuentros, resalta la cantidad de futbolistas que juegan en la Liga 1, destacando la presencia de Gianluca Lapadula, como uno de los experimentados que dejó Europa para llegar al torneo local.

La lista incluye algunas sorpresas, como la inclusión de Osling Mora, quien viene destacando en Sport Boys y el llamado de Piero Magallanes, actual futbolista de Sport Huancayo. En cuanto a los ausentes, no se encuentra Luis Advíncula, Felipe Chávez y Piero Quispe, entre otros.

Lista de convocados en la selección peruana. Foto: La Bicolor

Lista de convocados en la selección peruana. Foto: La Bicolor

Puedes ver

Paolo Guerrero y Flamengo llegan a un acuerdo tras millonaria demanda: disputa legal finaliza después de 8 años

lr.pe

Lista de convocados de la selección peruana

  • Arqueros: Pedro Gallese, Matías Córdova, Diego Romero
  • Defensas: Oliver Sonne, Marcos López, Fabio Gruber, César Inga, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Erick Noriega, Marco Huamán, Matías Zegarra
  • Mediocampistas: André Carrillo, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Pretell, Osling Mora, Rodrigo Vilca, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún
  • Delanteros: Adrián Ugarriza, Álex Valera, Bassco Soyer, Gianluca Lapadula, Jhonny Vidales, Piero Magallanes
Puedes ver

Cenaida Uribe desmiente intervención de la FPV para clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes: "Que se preocupe de su selección"

lr.pe

¿Cuándo juga la selección peruana?

La ‘Bicolor’ afrontará su próximo duelo por fecha FIFA el sábado 26 de septiembre ante Estados Unidos. Tres días después, deberá jugar contra su similar de México. Posteriormente, el 3 y 6 de octubre deberá medirse ante las selecciones de Canadá y Colombia, respectivamente.

Tengamos en cuenta que los cotejos que disputará la selección peruana en el mes de septiembre y octubre, se llevarán a cabo en suelo estadounidense, a excepción del partido ante Canadá, que se desarrollará en Montreal.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 15 de septiembre de 2026

Por Carlin | 15 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lista de convocados de la selección peruana: Mano Menezes anunció a sus elegidos para amistosos de septiembre y octubre

Ministro del Interior EN VIVO: César Astudillo responde ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana

Jacob Coxon, el investigador de Anthropic que advirtió el peligro de la IA y como esta podría "matarnos" antes de 2030

Deportes

¿A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque HOY EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Partidos de hoy, jueves 17 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Atlético Madrid vs Real Madrid: fecha, hora y canal confirmado del derbi por LaLiga de España 2026

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ministro del Interior EN VIVO: César Astudillo responde ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana

Segundo día del paro en Loreto: CGTP denuncia agresiones a manifestantes y exige respuesta del Ejecutivo

"Esta elección trasciende la elección de un gestor local, es un plebiscito", advierte politólogo Juan De la Puente