Lista de convocados de la selección peruana: Mano Menezes anunció a sus elegidos para amistosos de septiembre y octubre
El entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, dio a conocer los 26 jugadores convocados para los amistosos de la fecha FIFA de septiembre y octubre.
A menos de 10 días para los amistosos de fecha FIFA, el técnico Mano Menezes definió a los futbolistas convocados en la selección peruana. De los 26 jugadores que llamó para los próximos encuentros, resalta la cantidad de futbolistas que juegan en la Liga 1, destacando la presencia de Gianluca Lapadula, como uno de los experimentados que dejó Europa para llegar al torneo local.
La lista incluye algunas sorpresas, como la inclusión de Osling Mora, quien viene destacando en Sport Boys y el llamado de Piero Magallanes, actual futbolista de Sport Huancayo. En cuanto a los ausentes, no se encuentra Luis Advíncula, Felipe Chávez y Piero Quispe, entre otros.
Lista de convocados en la selección peruana. Foto: La Bicolor
Lista de convocados de la selección peruana
- Arqueros: Pedro Gallese, Matías Córdova, Diego Romero
- Defensas: Oliver Sonne, Marcos López, Fabio Gruber, César Inga, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Erick Noriega, Marco Huamán, Matías Zegarra
- Mediocampistas: André Carrillo, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Pretell, Osling Mora, Rodrigo Vilca, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún
- Delanteros: Adrián Ugarriza, Álex Valera, Bassco Soyer, Gianluca Lapadula, Jhonny Vidales, Piero Magallanes
¿Cuándo juga la selección peruana?
La ‘Bicolor’ afrontará su próximo duelo por fecha FIFA el sábado 26 de septiembre ante Estados Unidos. Tres días después, deberá jugar contra su similar de México. Posteriormente, el 3 y 6 de octubre deberá medirse ante las selecciones de Canadá y Colombia, respectivamente.
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Tengamos en cuenta que los cotejos que disputará la selección peruana en el mes de septiembre y octubre, se llevarán a cabo en suelo estadounidense, a excepción del partido ante Canadá, que se desarrollará en Montreal.