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Sociedad

Fiscalía evalúa internación preventiva contra estudiantes del Liceo Naval denunciados por abuso sexual

El Ministerio Público puede solicitar el internamiento preventivo de los menores si hay riesgo procesal, evaluando también antecedentes de violencia del grupo. La decisión final recaerá en un juez competente.

Los adolescentes fueron detenidos tras un incidente ocurrido el 15 de septiembre y se espera que la Fiscalía defina su situación legal.
Los adolescentes fueron detenidos tras un incidente ocurrido el 15 de septiembre y se espera que la Fiscalía defina su situación legal.Foto: Andina/Composición LR
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La Fiscalía de Familia evalúa la situación de los diez estudiantes de quinto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise, denunciados por una presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años. Los adolescentes fueron retenidos tras un hecho ocurrido el 15 de septiembre dentro de un bus durante el traslado de escolares en San Borja.

La investigación preliminar está a cargo de la Sétima Fiscalía de Familia de Lima Centro, que dispuso diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar la participación que habría tenido cada adolescente. Entre las actuaciones figura la declaración del estudiante agraviado mediante cámara Gesell y la recopilación de los testimonios de los menores intervenidos. La Fiscalía deberá definir su situación dentro del marco legal aplicable a adolescentes.

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Fiscalía evalúa internamiento preventivo para los 10 escolares del Liceo Naval

El cumplimiento del plazo de retención policial no implica necesariamente que los diez adolescentes deban quedar en libertad. Según explicó el abogado penalista Julio Rodríguez a ATV, el Ministerio Público puede solicitar ante el juez una medida de internamiento preventivo cuando considere que existen elementos que justifican esta medida y un riesgo procesal que deba ser evaluado.

Rodríguez señaló que los menores podrían ser trasladados a un centro juvenil, como Maranguita, mientras continúa el proceso. Para ello, la Fiscalía tendría que sustentar ante el juzgado que existe un riesgo de que los adolescentes se sustraigan de la acción de la justicia o perturben el desarrollo de la investigación. La defensa, por su parte, puede presentar elementos destinados a demostrar que no existe ese riesgo. La decisión final corresponde al juez competente y no se produce de manera automática por el vencimiento de las horas de retención.

La investigación también contempla información sobre presuntos episodios previos de violencia atribuidos a algunos integrantes del grupo. Rodríguez indicó que estos antecedentes, si son incorporados formalmente al caso y resultan pertinentes, serán valorados por el juzgador junto con los demás elementos cuando corresponda evaluar un eventual pedido de internamiento preventivo.

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