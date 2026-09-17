Los presuntos involucrados permanecen retenidos en la comisaría de San Borja a la espera de las investigaciones. | Composición LR

Los presuntos involucrados permanecen retenidos en la comisaría de San Borja a la espera de las investigaciones. | Composición LR

Un adolescente de 16 años, estudiante del colegio Liceo Naval, denunció haber sido víctima de un presunto delito contra la libertad sexual en San Borja. Tras la denuncia, ocho compañeros de quinto grado de secundaria fueron intervenidos y retenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras el Ministerio Público determina las circunstancias del caso y la eventual responsabilidad de cada uno.

De acuerdo con la información difundida, los hechos habrían ocurrido el 15 de septiembre de 2026, dentro de un bus que trasladaba a un grupo de escolares. La denuncia fue posteriormente registrada en la comisaría de San Borja, donde se activaron las diligencias correspondientes.

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Los ocho adolescentes fueron intervenidos por agentes policiales un día después de lo ocurrido. La Séptima Fiscalía de Familia de Lima asumió el conocimiento del caso y dispuso las primeras diligencias de ley. Los menores fueron trasladados para pasar los exámenes correspondientes del médico legista y permanecen bajo custodia policial durante el desarrollo de las investigaciones.

MIMP brinda asistencia a adolescente

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Nacional Warmi Ñan, informó que brinda asistencia legal y soporte psicológico al adolescente de 16 años y a su familia.

Además, un equipo multidisciplinario del programa participará en las diligencias que programe la Fiscalía para contribuir al esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades. El MIMP rechazó todo acto de violencia y exhortó a las autoridades competentes a actuar con celeridad y debida diligencia.

Representantes de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) también acudieron a la dependencia policial para activar los protocolos de protección correspondientes para los menores involucrados.

Cornelio Gonzales, director de la DRELM, señaló que la institución mantiene una posición de protección hacia todos los adolescentes mientras se desarrolla la investigación. Sobre la intervención de los ocho escolares, el funcionario sostuvo: "Si según la policía el número de involucrados es ocho, es un procedimiento riguroso de la policía".

Liceo Naval afirma que tomó acciones tras conocer el caso

El colegio Liceo Naval Almirante Guise emitió el 16 de septiembre un comunicado dirigido a los padres de familia en el que se pronunció sobre el hecho ocurrido entre estudiantes.

La institución calificó lo sucedido como un grave hecho de presunta agresión física y señaló que ocurrió durante el traslado de una actividad deportiva programada. Según el documento, el colegio actuó de manera inmediata y viene realizando acciones y coordinaciones con los órganos competentes, además de brindar las facilidades necesarias para el desarrollo de las investigaciones y el esclarecimiento de lo ocurrido.

El colegio indicó que la violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida en su comunidad educativa. Asimismo, señaló que, de comprobarse responsabilidades, aplicará las medidas disciplinarias correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente y su reglamento institucional.

La institución también informó que viene adoptando medidas y realizando cambios destinados a fortalecer la disciplina, la convivencia y la seguridad de sus estudiantes, con el objetivo de prevenir y atender oportunamente situaciones que puedan afectar su integridad y bienestar.

En su comunicado, el Liceo Naval reconoció la preocupación de las familias. Además, solicitó evitar la difusión de versiones o información no confirmada que pueda afectar a los estudiantes y sus familias.

Finalmente, el colegio reafirmó su compromiso de garantizar una comunidad educativa basada en el respeto, la disciplina, el buen trato y la convivencia segura.

Padres convocan a plantón

En tanto, padres de familia del colegio convocaron a un plantón para este jueves 17 de septiembre, a las 8.00 a. m., en los exteriores de la institución educativa. Los apoderados buscan expresar su preocupación por la seguridad de los estudiantes y solicitar medidas concretas a la dirección del plantel.

La investigación continúa en el Ministerio Público. Las autoridades deberán determinar qué ocurrió dentro del vehículo y establecer el grado de participación que habría tenido cada uno de los adolescentes intervenidos.