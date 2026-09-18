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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 18 de septiembre, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este viernes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Consulta el horóscopo de hoy, viernes 18 de septiembre.
Consulta el horóscopo de hoy, viernes 18 de septiembre.Foto: composición LR
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este viernes 18 de septiembre? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del viernes 18 de septiembre?

  • Aries: No tienes el conocimiento que necesitas para resolver ese problema que se ha presentado. Ha llegado el momento de buscar asesoría especializada. En el amor, esa persona es insegura. Entiéndela.
  • Tauro: Recibirás los consejos y el apoyo de una mujer frente a esa dificultad que estás afrontando. Todo empieza a resolverse, pero con tiempo, aún debes de esperar. En el amor, evita aislarte.
  • Géminis: Ya no piensas angustiosamente en el futuro ni nostálgicamente en el pasado, has recuperado la calma y disfrutas plenamente de tu presente. Hoy gozarás de un especial estado de ánimo.
  • Cáncer: Para recuperar la calma sabes que debes de alejarte de determinadas personas. En lo laboral, en una gestión complicada demostrarás tus conocimientos y experiencia. Recibirás reconocimiento.
  • Leo: Tu carisma y entrega a nivel laboral ha llamado la atención de personas que se acercarán a ti. Tu red de contactos crecerá y con ella las posibilidades de un mayor crecimiento a nivel profesional.
  • Virgo: No idealices personas o situaciones. Los conceptos que tienes solo tienen un valor en tu mente y no en la realidad. Necesitas una mayor objetividad frente a todo lo que puede generarte ilusión.
  • Libra: No le des tanta importancia a proyectos que pueden tener escaso valor. Necesitas aterrizar todos los puntos y, de ser el caso, descartar lo que no conviene. En el amor, evita que los celos te dominen.
  • Escorpio: Una amistad te hará una propuesta muy interesante que despertará ilusiones y esperanza en tu futuro laboral. En el amor, alguien que idealiza un futuro a tu lado se acercará. Conócela.
  • Sagitario: La poca cosecha de esa gestión es el resultado de la falta de constancia y de la constante postergación que has tenido. Necesitas tomar conciencia y cambiar para que todo mejore.
  • Capricornio: Asumirás un rol importante en una gestión laboral. Sé tolerante con tus compañeros para que tu buena imagen laboral se mantenga. En el amor, alguien que desea verte volverá a acercarse.
  • Acuario: Saber que algo que deseaste construir no está funcionando es tu oportunidad para mirar hacia nuevos objetivos. No tomes a mal que algunas cosas no funcionen y vuelve a comenzar.
  • Piscis: Estás por afrontar una prueba inminente. Se trata de un mal momento a nivel laboral que retará tu capacidad y necesitarás de estrategia y apoyo para poder poderlo. Confía en tu capacidad.

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