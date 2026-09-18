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Política

Juez constitucional podría nombrar al nuevo jefe de la ONPE

LA JNJ CONTRA LA JNJ. Ante una demanda de amparo presentada por Carlos Loyola Escajadillo para que el pleno de la Junta Nacional de Justicia vuelva a votar y lo designe jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Carlos Loyola Escajadillo
Carlos Loyola Escajadillo | JNJJNJ
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Un juzgado constitucional podría elegir al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y en pleno desarrollo de un proceso judicial: las elecciones regionales y municipales. El 10 de septiembre último, el juez Juan Núñez Matos admitió a trámite la demanda de amparo que presentó el abogado Carlos Martín Loyola Escajadillo contra la Junta Nacional de Justicia por no nombrarlo jefe de la ONPE.

Núñez Matos, a cargo del Primer Juzgado Constitucional de Lima, notificó su decisión a la procuraduría de la JNJ dándole 10 días hábiles para responder la demanda, esto es, hasta este jueves, 24 de septiembre. Sin embargo, fuentes judiciales aseguraron a este medio que el juez constitucional está próximo a dictar una medida cautelar, incluso antes de la contestación de la demanda.

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Luego de lo sucedido con el juez constitucional Juan Torres Taso, destituido por amparar un reclamo de la ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la JNJ, se podría suponer que ningún otro juez encontraría valor para resolver contra la Junta, pero este caso reúne ciertas peculiaridades. De acuerdo con las fuentes judiciales con conocimiento cercano del tema, el reclamo de Loyola Escajadillo contaría con el respaldo de, al menos, dos consejeros. Es decir, se trataría de un caso de la JNJ contra la JNJ.

Resolución judicial que admite a trámite la demanda de amparo contra la JNJ

Resolución judicial que admite a trámite la demanda de amparo contra la JNJ

Loyola Escajadillo participó en el frustrado concurso público de méritos convocado por la JNJ para elegir a un nuevo jefe de la ONPE, luego de la renuncia de Piero Corvetto, el 21 de abril de este año. El concurso avanzó sin mayores inconvenientes en las primeras etapas de la selección, hasta que quedaron solo dos postulantes: Carlos Loyola Escajadillo y Amparo Ortega Campana.

El 23 de junio, Amparo Ortega renunció por motivos de salud. Aunque extraoficialmente se dice que lo hizo al tomar conocimiento de que el concurso estaba dirigido para nombrar a Loyola. Sin embargo, este personaje también fue excluido por no declarar sobre un proceso judicial en el que había estado excluido.

Demanda de amparo

Entonces, el concurso fue declarado desierto. Sin embargo, Carlos Loyola reclamó y el concurso fue reactivado y pasó a la última etapa: la entrevista personal y el balotaje que definiría su elección. Sin contrincantes, Loyola alcanzó el primer lugar del concurso y era previsible su nombramiento. Pero, entonces ocurrió lo que nadie preveía a estas alturas: el único postulante del concurso no alcanzó los cinco votos para ser nombrado.

Solo cuatro consejeros votaron a favor de su nombramiento, mientras que tres votaron en contra. La JNJ volvió a declarar desierto el concurso.

Así, en agosto, Carlos Loyola recurrió a la justicia constitucional demandando que las resoluciones de la JNJ del 14 de julio y 10 de agosto del 2026 vulneraron su derecho de acceso a la función pública, a una debida motivación y a los principios de legalidad y jerarquía normativa.

El juez acogió la demanda, otorgó a la JNJ el plazo de 10 días para contestar y convocó a audiencia única para el 26 de septiembre del año 2027 para resolver el fondo de la controversia. Sin embargo, queda listo para dictar una medida cautelar que ordene a la JNJ cumplir con volver a votar la elección de Carlos Escajadillo y lo nombre para dirigir el proceso electoral en curso. 

Antecedentes de la JNJ

El juez Núñez Matos ya ha emitido fallos que en teoría van contra la JNJ pero a favor de sus consejeros. El titular del primer juzgado constitucional anuló las resoluciones de la Junta que declaró la vacancia del consejero Rafael Ruiz Hidalgo y lo repuso en esta institución. En caso de una medida cautelar a favor de Loyola, Ruiz Hidalgo es uno de los que votará en el pleno en caso de una medida cautelar favorable.

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