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Sociedad

Temblor hoy en Perú: último sismo del 18 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP

Sismo en Perú hoy, viernes 18 de septiembre: revisa el último reporte del IGP con la magnitud, epicentro, profundidad y hora de los sismos registrados en el país.

Temblor hoy en Perú: último sismo del 18 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP
Temblor hoy en Perú: último sismo del 18 de septiembre, magnitud y epicentro según IGPFoto: composición LR
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Conoce dónde fue el último temblor en Perú hoy, sismo 18 de septiembre, y revisa los reportes actualizados del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los sismos registrados en el país. Consulta en esta cobertura la magnitud, hora, profundidad y epicentro de cada movimiento sísmico informado durante la jornada.

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