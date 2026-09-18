Partidos de hoy, viernes 18 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en la Liga 1 y los mejores duelos en los campeonatos europeos.
Los partidos de este viernes 18 de septiembre resaltan los encuentros en la Liga 1, LaLiga española, Serie A de Italia, y campeonatos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Este viernes inicia la décima jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 con dos encuentros: Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos y Alianza Lima vs ADT. De igual forma, la ‘Bicolor’ continúa representando al país en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y hoy enfrentará a la selección de Chile en la segunda fecha del torneo.
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Alianza Lima vs ADT
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY
- Melgar vs Carlos Mannucci
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de LaLiga de España HOY
- Espanyol vs Elche
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
- Bayern Múnich vs Union Berlín
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Mónaco vs Lens
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Monza vs Sassuolo
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Central Córdoba vs Defensa y Justicia
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Racing Club vs Sarmiento
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Águilas Doradas vs Pereira
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: Win Sports+
Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY
- Aucas vs Macará
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Zapping TV
Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY
- Sportivo Trinidense vs Guaraní
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Nacional Asunción vs 2 de Mayo
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de los Juegos Suramericanos HOY
- Colombia vs Panamá
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: Movistar Deportes
- Chile vs Perú
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Movistar Deportes