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Deportes

Partidos de hoy, viernes 18 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en la Liga 1 y los mejores duelos en los campeonatos europeos.

Alianza Lima, Bayern Múnich y Espanyol juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Liga 1/Bundesliga/LaLiga/composición LR
Alianza Lima, Bayern Múnich y Espanyol juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Liga 1/Bundesliga/LaLiga/composición LR
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Los partidos de este viernes 18 de septiembre resaltan los encuentros en la Liga 1, LaLiga española, Serie A de Italia, y campeonatos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este viernes inicia la décima jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 con dos encuentros: Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos y Alianza Lima vs ADT. De igual forma, la ‘Bicolor’ continúa representando al país en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y hoy enfrentará a la selección de Chile en la segunda fecha del torneo.

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lr.pe

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Alianza Lima vs ADT
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

  • Melgar vs Carlos Mannucci
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Espanyol vs Elche
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

  • Bayern Múnich vs Union Berlín
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • Mónaco vs Lens
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Monza vs Sassuolo
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Central Córdoba vs Defensa y Justicia
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Racing Club vs Sarmiento
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Águilas Doradas vs Pereira
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: Win Sports+

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

  • Aucas vs Macará
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Zapping TV

Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY

  • Sportivo Trinidense vs Guaraní
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Nacional Asunción vs 2 de Mayo
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de los Juegos Suramericanos HOY

  • Colombia vs Panamá
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: Movistar Deportes
  • Chile vs Perú
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Movistar Deportes

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