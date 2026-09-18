Partidos de hoy, viernes 18 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de este viernes 18 de septiembre resaltan los encuentros en la Liga 1, LaLiga española, Serie A de Italia, y campeonatos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este viernes inicia la décima jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 con dos encuentros: Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos y Alianza Lima vs ADT. De igual forma, la ‘Bicolor’ continúa representando al país en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y hoy enfrentará a la selección de Chile en la segunda fecha del torneo.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Alianza Lima vs ADT

Hora: 8.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

Melgar vs Carlos Mannucci

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de LaLiga de España HOY

Espanyol vs Elche

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Bayern Múnich vs Union Berlín

Hora: 1.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

Mónaco vs Lens

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

Monza vs Sassuolo

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

Central Córdoba vs Defensa y Justicia

Hora: 4.00 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Racing Club vs Sarmiento

Hora: 7.15 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

Águilas Doradas vs Pereira

Hora: 4.00 p. m.

Canal: Win Sports+

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

Aucas vs Macará

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Zapping TV

Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY

Sportivo Trinidense vs Guaraní

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Nacional Asunción vs 2 de Mayo

Hora: 4.30 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de los Juegos Suramericanos HOY