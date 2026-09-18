Alianza Lima vs Gerdau Minas EN VIVO: hora y canal del partido por las semifinales de la Brasil Cup 2026

Alianza Lima vs Gerdau Minas EN VIVO juegan HOY viernes 17 de septiembre, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Brasil Cup 2026. El partido se llevará a cabo en el Arena Guilherme Paraense, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El cuadro blanquiazul afrontará uno de sus primeros partidos de la temporada 2026/2027. Alianza Lima se medirá ante Gerdau Minas por la Brasil Cup. El equipo de Belo Horizonte es uno de los equipos más fuertes de Brasil, incluso culminó en el segundo lugar de la tabla en el último campeonato local.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Gerdau Minas por la Brasil Cup 2026?

En territorio nacional, el partido Alianza Lima vs Gerdau Minas por las semifinales de la Brasil Cup se jugará desde las 5.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 4.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (sábado 19/09)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Gerdau Minas por la Brasil Cup?

El enfrentamiento entre peruanas y brasileñas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de América TV (canal 4 y 704 en HD).

¿Cómo ver Alianza Lima vs Gerdau Minas ONLINE?

Si deseas ver el Alianza Lima vs Gerdau Minas online gratis por internet, puedes ingresar a la aplicación de América TV y al canal. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.

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