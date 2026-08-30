Resultados de La Tinka del domingo 30 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Sorteo de La Tinka del domingo 30 de agosto: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más. | Foto: La Tinka

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La Tinka realizará un nuevo sorteo este domingo 30 de agosto, con un pozo acumulado de S/26.003.301. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.



