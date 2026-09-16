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Política

Keiko Fujimori nombra a tres exinvestigados por Caso Cócteles en Comisión Consultiva del Despacho Presidencial

Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Arsenio Oré son nombrados como parte de este nuevo grupo de trabajo. Tanto Yoshiyama como Chlimper fueron ministros durante la dictadura de Alberto Fujimori.

Keiko Fujimori confirmó la creación de una Comisión Consultiva a través de decreto supremo | Foto: Presidencia del Perú.
Keiko Fujimori confirmó la creación de una Comisión Consultiva a través de decreto supremo | Foto: Presidencia del Perú.
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¿Continúa el gabinete en las sombras? La presidenta Keiko Fujimorinombró a los primeros miembros de la Comisión Consultiva de su Despacho Presidencial. Entre los nombres destacan tres exinvestigados por el caso 'Cócteles', una investigación contra Fuerza Popular y la cúpula fujimorista por un presunto esquema de lavado de activos, que finalmente fue archivada por el Tribunal Constitucional. Se trata de Arsenio Oré, Jaime Yoshiyama y José Chlimper. La resolución que oficializa sus nombramientos fue publicada este 16 de septiembre en el diario oficial El Peruano.

Jaime Yoshiyama Tanaka fue uno de los principales investigados del caso 'Cócteles' y estuvo comprendido en la acusación fiscal por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. La Fiscalía sostuvo, tras la declaración de Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, que Yoshiyama habría cumplido un papel dentro de la estructura de Fuerza Popular vinculada con la recepción y el ocultamiento de aportes destinados a financiar las campañas electorales de Keiko Fujimori. El propio Barata aseguró que había entregado US$1.000.000 a través de Yoshiyama para beneficiar a la organización fujimorista para la campaña del 2011.

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José Chlimper Ackerman fue secretario general de Fuerza Popular. Este cargo lo llevó a ser investigado en el caso 'Cócteles' por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. La acusación fiscal lo vinculó con el manejo de fondos y la estructura partidaria investigada por el presunto financiamiento irregular de las campañas fujimoristas. Tanto Chlimper como Yoshiyama han sido ministros durante la dictadura de Alberto Fujimori.

A diferencia de Yoshiyama y Chlimper, Arsenio Oré fue incorporado al caso 'Cócteles' específicamente en el marco de una investigación por presunta obstrucción a la justicia, relacionada con su actuación como abogado. La Fiscalía sostuvo que, junto con otros abogados vinculados con la defensa de Fuerza Popular, habría intervenido para impedir o influir en las declaraciones de personas consideradas aportantes de las campañas del partido.

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Otros miembros de la Comisión Consultiva

Además de Yoshiyama, Chlimper y Oré, la resolución también nombra como integrantes de esta comisión a Josefina Takahashi y Milagros Álvarez.

La primera tiene una trayectoria vinculada con la academia y la investigación científica. Es rectora emérita de la Universidad Científica del Sur y forma parte del comité científico de la Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza.

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La segunda es esposa de Fernando de Trazegnies, excanciller que se desempeñó durante los últimos años del régimen de Alberto Fujimori.

De acuerdo con la mandataria, los integrantes de este nuevo cuerpo vinculado con el Despacho Presidencial desempeñarán sus funciones ad honorem.

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