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Kiara Montes, capitana de la selección peruana de vóley: “Somos pocas las que aspiramos a cosas con nuestro país”

La voleibolista de Regatas Lima le contestó a sus críticos y pidió que se reconozca el trabajo que realizaron las jugadoras de la selección peruana en el Sudamericano de Vóley 2026.

Kiara Montes es una de las referentes de la selección peruana. Foto: Instagram/FPV
Kiara Montes es una de las referentes de la selección peruana. Foto: Instagram/FPV
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La selección peruana se despidió del Campeonato Sudamericano de Vóley sin poder clasificar al Mundial del 2027. A pesar del dolor por los resultados, Kiara Montes, capitana del equipo, resaltó el compromiso de sus compañeras y el triunfo que lograron ante Chile en la última jornada.

"No merecíamos irnos del campeonato sin victorias. Trabajamos muy fuerte, con todas las dificultades y adversidades que pasamos (…) ", manifestó para las cámaras de Inka Digital TV.

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Kiara Montes elogia a sus compañeras de la selección peruana

En ese sentido, la voleibolista de Regatas Lima reconoció el compromiso de las integrantes de la selección peruana de vóley y pidió que se valore su trabajo. Como es conocido, algunas jugadoras decidieron no aceptar el llamado de Antonio Rizola para el torneo.

"Creo que es muy importante rescatar que cada una de nosotras tuvimos una disposición increíble, trabajamos con amor por todo lo que queríamos, también por respeto a nosotras. Eso hay que saberlo valorar, sobre todo en estas épocas que estamos escasas de jugadoras y somos pocas las que queremos aspirar a cosas con nuestro país", indicó.

"Hay que valorar a las chicas que trabajaron en distintas posiciones y lo hicieron al 100% entregando lo mejor de ellas. Creo que eso hay que valorar", agregó.

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La respuesta de Kiara Montes a los críticos de la selección peruana

Al ser consultada sobre los cuestionamientos, la capitana de la selección peruana de vóley señaló que tratan de no prestarle atención a comentarios externos.

"Nosotras hacemos oídos sordos (…). Por ahí siempre nos llegan algunos comentarios o la gente nos manda cosas, pero tratamos de evitarlos porque es un mal. Nadie sabe lo que nosotras pasamos y trabajamos; entonces, un externo, que no está parado donde estamos nosotras, tiene derecho a opinar, pero no sabe lo que pasamos. No tendría por qué afectar", concluyó.

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