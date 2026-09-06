La Tinka: resultados del sorteo de hoy domingo 6 de septiembre del Pozo millonario, Sí o Sí y Boliyapa
Este domingo 6 de septiembre se jugó la La Tinka. Revisa los números ganadores, el Sí o Sí, la Boliyapa y el nuevo pozo acumulado para el próximo sorteo.
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La Tinka realizará un nuevo sorteo este domingo 6 de septiembre, con un pozo acumulado de S/27.004.890. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.
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Números ganadores de La Tinka de HOY, domingo 6 de septiembre
¿Hasta qué hora se puede comprar la Tinka?
Las horas de cierre son a las 8:50 pm de los días del sorteo (miércoles y domingos). Fuera de ese horario ya no se podrá adquirir una nueva cartilla, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el siguiente sorteo.