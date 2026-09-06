La Tinka: resultados del sorteo de hoy domingo 6 de septiembre del Pozo millonario, Sí o Sí y Boliyapa

La Tinka realizará un nuevo sorteo el domingo 6 de septiembre, con un impresionante pozo acumulado de S/27.004.890.

La Tinka realizará un nuevo sorteo el domingo 6 de septiembre, con un impresionante pozo acumulado de S/27.004.890.

La Tinka realizará un nuevo sorteo este domingo 6 de septiembre, con un pozo acumulado de S/27.004.890. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.





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