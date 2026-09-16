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Música

Eva Ayllón: "Llevar la música peruana a escenarios internacionales ha sido siempre una responsabilidad y un privilegio"

Nominada al Latin Grammy. La cantante criolla volverá a competir por el premio a mejor álbum folclórico en una edición con más presencia peruana.

Eva Ayllón.
Eva Ayllón.Difusión.
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Eva Ayllón alcanzó su décima nominación a los Latin Grammy en la categoría mejor álbum folclórico. Además, fue nominada en 2011 con 40 Years Of Afro Peruvian Classics, producción junto con Perú Negro. Esta vez compite con el disco Concierto de Gala grabado en vivo en el Gran Teatro Nacional. En la producción, la criolla interpreta Nuestro secreto" de Félix Pasache; Que somos amantes y Huellas de José Escajadillo, entre otras canciones emblemáticas.

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“Recibo esta nominación con el corazón lleno de gratitud. Este disco guarda una noche muy especial para mí y es fruto del trabajo de un equipo maravilloso. Gracias a la Academia, a mis músicos, a mi familia y al público que me acompaña siempre. Me emociona profundamente que nuestra música peruana vuelva a estar presente en los Latin Grammy”, declaró Eva Ayllón en un comunicado.

Ayllón competirá por su primer Latin Grammy con Milo J por La vida era más corta; con Julieta Rada por Candombe; Yamandu Costa, Alexis Cárdenas, Ensemble Recoveco por La Quinta Esencia; y con la icónica Lila Downs que vuelve a ser nominada con Cambias mi mundo.

La peruana ya tiene un gramófono cuando fue homenajeada con el Latin Grammy a la Excelencia en 2019. En comunicación con La República, la cantante peruana, señaló: “Recibo esta nueva nominación con gratitud y emoción. Después de tantos años de carrera, saber que mi trabajo continúa siendo escuchado y valorado, representa un estímulo enorme. Este reconocimiento no es solamente mío, pertenece también a los músicos, productores y a todo el equipo que me acompaña, así como al público que ha sostenido mi camino con tanto cariño. Llevar la música peruana a escenarios internacionales ha sido siempre una responsabilidad y un privilegio. Mientras tengo voz, seguiré cantándole al Perú con el mismo respeto y entrega de siempre”.

Más nominaciones para Perú

Los artistas nacionales continúan destacando en los premios de la Academia Latina de la Grabación. Además de la voz de Regresa, quien por estos días prepara su concierto 'Con guitarra y cajón'; nic (Nicole Zignago) fue nominada en la categoría mejor álbum pop contemporáneo con Enamorada y a mejor canción por "Favorito"; FABIÁN compitirá como mejor artista nuevo y Andre logra su primera nominación a mejor canción de raíces regionales por La Puñalá.

En tanto, el charanguista Federico Tarazona figura como uno de los músicos de Elodie Bouny, nominada por Tríptico Sudamericano.

Hasta el momento, tan solo entre Eva Ayllón y Susana Baca, la música peruana suma 18 nominaciones a los Latin Grammy, tres gramófonos y dos Premios a la Excelencia. La ceremonia de la Academia Latina de la Grabación será el 12 de noviembre en Las Vegas.

  • Concierto. El anuncio de los nominados a los Latin Grammy coincidió con los ensayos de Eva Ayllón para ‘Con guitarra y cajón’. “Les pido a ustedes, los grandes, que instruyan a sus hijos, que les enseñen. Así como conocen a artistas internacionales, que vean también a sus artistas peruanos”, dijo en los últimos conciertos en los que incluyó un homenaje a Edith Barr. Ahora se alista para los shows del viernes 2 y sábado 3 de octubre.

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