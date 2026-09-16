Sheput alerta un millón y medio de "ninis" para justificar facultades: "¿Qué derecho le vamos a quitar si ni siquiera los tienen?”

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, afirmó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República de la Cámara de Diputados que en el Perú hay un millón y medio de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y usó esa cifra para defender el pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo presentó en materia laboral.

El funcionario añadió que, según sus propios cálculos, medio millón de esos jóvenes tampoco busca hacerlo. "En el Perú hoy en día hay un millón y medio de 'ninis', jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero hay algo peor. En el Perú ya hay 'nininis': ni estudian, ni trabajan, ni quieren hacerlo", sostuvo.

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La intervención del ministro se dio ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República de la Cámara de Diputados. Ahí, Sheput expuso las medidas laborales para las que el Gobierno pide facultades y respondió a congresistas que cuestionan la relación entre esos cambios y la lucha contra la inseguridad.

A partir de esa cifra, Sheput hizo una asociación directa entre desempleo juvenil y delincuencia. "Ese medio millón de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni quieren hacerlo es el caldo de cultivo de la delincuencia", afirmó.

Comisión de Trabajo rechazó el informe que respaldaba las facultades pedidas por el Ejecutivo

El pedido de facultades legislativas que Sheput defendió ante el Congreso no tuvo el respaldo de la Comisión de Trabajo. El grupo de trabajo rechazó, con 10 votos en contra y 8 a favor, el informe que calificaba como viable otorgar esas facultades al Poder Ejecutivo en el sector laboral.

El documento había sido elaborado por la presidencia de la comisión, a cargo del diputado fujimorista Eduardo Castillo. Durante la sesión se remarcó que el propio Sheput no asistió a sustentar el pedido.

El texto que el Ejecutivo envió al Congreso incluía, entre otros puntos, la promoción del empleo juvenil —el mismo tema que Sheput expuso ante la Comisión de Presupuesto— sin precisar qué medidas concretas se aplicarían. También proponía modificar la regulación de los feriados no laborables con el argumento de optimizar la productividad.

La votación estuvo marcada por un problema de acreditación de diputados suplentes. Once votos se pronunciaron inicialmente en contra del informe, pero el de Heber López, de Obras, fue descartado porque el titular de su bancada, Arturo Eusebio, no formalizó su condición de suplente a tiempo. López cuestionó que no se le advirtiera desde el inicio de la sesión que su participación no sería válida.

Un cuestionamiento similar surgió con Nora Llaque, del Partido del Buen Gobierno, cuya acreditación tampoco había sido remitida por su compañero de bancada, Fernando García Huby; en su caso, Llaque presentó el documento correspondiente y su voto sí fue contabilizado al cierre de la votación.

La diputada Jessica Guevara, de Juntos por el Perú, calificó como una "falta de respeto" que la comisión no informara a los legisladores no acreditados sobre esa situación desde el arranque de la sesión.