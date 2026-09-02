Consulta los resultados oficiales de La Tinka del miércoles 2 de septiembre de 2026, los números ganadores, el Sí o Sí, la Boliyapa y el nuevo pozo acumulado para el próximo sorteo.

La Tinka realizará un sorteo el miércoles 2 de septiembre con un pozo acumulado de S/26.501.101. | Foto: composición LR

La Tinka realizará un sorteo el miércoles 2 de septiembre con un pozo acumulado de S/26.501.101. | Foto: composición LR

La Tinka realizará un nuevo sorteo este miércoles 2 de septiembre, con un pozo acumulado de S/26.501.101. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.





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