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Consulta los resultados oficiales de La Tinka del miércoles 2 de septiembre de 2026, los números ganadores, el Sí o Sí, la Boliyapa y el nuevo pozo acumulado para el próximo sorteo.

Consulta los resultados oficiales de La Tinka del miércoles 2 de septiembre, los números ganadores, el Sí o Sí, la Boliyapa y el nuevo pozo acumulado para el próximo sorteo.

La Tinka realizará un sorteo el miércoles 2 de septiembre con un pozo acumulado de S/26.501.101.
La Tinka realizará un sorteo el miércoles 2 de septiembre con un pozo acumulado de S/26.501.101. | Foto: composición LR
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La Tinka realizará un nuevo sorteo este miércoles 2 de septiembre, con un pozo acumulado de S/26.501.101. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.


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Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, miércoles 2 de septiembre

18:46
2/9/2026

¿Hasta qué hora se puede comprar la Tinka?

Las horas de cierre son a las 8:50 pm de los días del sorteo (miércoles y domingos). Fuera de ese horario ya no se podrá adquirir una nueva cartilla, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el siguiente sorteo. 

18:22
2/9/2026

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar la Tinka desde tu celular, debes seguir los siguientes pasos. 

- Paso 1: accede a m.latinka.com.pe desde tu teléfono móvil. Si es tu primera vez, regístrate proporcionando todos tus datos.
- Paso 2: asegúrate de tener el saldo suficiente para jugar.
- Paso 3: selecciona tu juego preferido, realiza la compra y ¡a jugar!

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