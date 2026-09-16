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Política

Comandante General Fredy López Mendoza publica sus primeros lineamientos como nuevo jefe de la PNP

López Mendoza, oficializado como comandante general de la PNP el 16 de septiembre, presenta seis ejes de gestión, centrados en el combate a la criminalidad y la corrupción.

López Mendoza fue oficializado como comandante general de la PNP | Foto: presidencia del Perú.
López Mendoza fue oficializado como comandante general de la PNP | Foto: presidencia del Perú.
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El general Fredy López Mendoza publicó sus lineamientos de comando como nuevo jefe de la PNP. Como se sabe, López Mendoza fue oficializado este 16 de septiembre como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), en reemplazo de Óscar Arriola, quien dejó el cargo tras solicitar su pase al retiro. Su designación quedó formalizada mediante una Resolución Suprema firmada por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro del Interior, César Astudillo.

López Mendoza se desempeñaba desde el 1 de enero de 2026 como jefe del Estado Mayor General de la PNP, el segundo cargo de mayor jerarquía en la institución. A lo largo de su carrera ocupó puestos en la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), la Dirección de Aviación Policial y la jefatura policial de Madre de Dios, además de haber sido agregado policial adjunto en la Embajada del Perú en España. Es magíster en Ciencia Política y Gobierno con mención en Gestión Pública por la PUCP, egresó de la Escuela de Oficiales en 1990 y acumula 36 años de servicio.

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El relevo se produce en medio de una ola de extorsión, sicariato y homicidios que ha marcado los últimos meses: solo desde julio se registraron más de 160 homicidios, según datos del Sinadef.

En la ceremonia de reconocimiento, realizada en Puente Piedra, López Mendoza señaló que "una policía moderna no debe esperar que el delito ocurra para reaccionar" y planteó la necesidad de anticiparse a las amenazas mediante el conocimiento del territorio.

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Los lineamientos de comando

De acuerdo con la información difundida tras asumir el cargo, López Mendoza planteó seis ejes de gestión:

  1. Combate permanente contra la criminalidad organizada y transnacional, mediante inteligencia para actuar, investigación para conocer y operaciones para capturar.
  2. Control territorial, prevención y cercanía con la comunidad, con mayor presencia policial en las calles.
  3. Lucha frontal contra la corrupción dentro de la propia institución, con persecución y detención de efectivos que transgredan la ley.
  4. Respeto, buen trato y respuesta inmediata al ciudadano en comisarías y dependencias policiales.
  5. Dignificación y respaldo al policía y su familia, con mejoras en salud y defensa legal para quienes actúen en cumplimiento de su función.
  6. Entrenamiento permanente y excelencia operacional, con énfasis en capacitación y reentrenamiento técnico-táctico.

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