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La policía tiene dos elementos clave para resolver el cuádruple crimen perpetrado en Trujillo el 30 de agosto, tras el secuestro de un empresario minero. Se trata de un fusil R15 y el porta carné de identidad policial (CIP), hallados en la escena de este delito que ha conmocionado el país.

Los peritos en criminalística realizan un silencioso trabajo de investigación en el que intervienen muchas personas.

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La identificación de personas que cometieron el asesinato múltiple por sus huellas dactilares (papiloscopía) y el estudio de los poros de esos rastros (poroscopía) tendrán un rol fundamental.

En efecto, la División de Criminalística es el área encargada de realizar las pericias que permitieran resolver en las próximas horas este delito mediante la identificación de huellas digitales encontradas en las escenas del crimen.

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Según un informe oficial, al que accedió La República, la eficiencia de las pericias aumentó en los últimos días.

El informe sobre el arma de fuego hallada por la policía tras el secuestro del empresario y el asesinato que sufrieron cuatro de sus acompañantes ha determinado que, efectivamente, el fusil fue utilizado en este caso.

El 3 de setiembre, a las 6.30 p. m., personal de la División Antisecuestros y de la División de Investigación Contra la Criminalidad lograron hallar un arma de fuego de largo alcance, marca R-15, 9mm Carbine calibre 9mm, RP 42419, color negro, con una cacerina, desabastecida, empleada por los asesinos.

Ese día también se encontraron cascos, chalecos, borseguis, mitones y el DNI de Jenss Lara. Estos elementos estaban escondidos en una bolsa de color negro, a 10 metros de las plantaciones de caña de azúcar de la carretera hacia el fundo San Pedro, Trujillo.

El armamento y las prendas habían sido utilizados en el secuestro de Jenss Marty Lara Tantaquilla (31), así como los homicidios de Nadia Edith Urtecho Rodríguez (28), pareja sentimental del referido empresario; Farhad Andrea Monzón Lingan (20), anfitriona; Luis Alberto Ramos de Rosas (37), personal de seguridad; y Christopher Eduardo García Álvarez, agente de seguridad.

Ese mismo día, horas antes, personal de la Divicc halló tres celulares Samsung incinerados a inmediaciones de un canal de irrigación del fundo San Pedro. La investigación en la escena del crimen quedó a cargo del suboficial técnico de tercera Luis Rodríguez Mesia.

Asimismo, ese día, fue detenido Roy Peter Bocanegra Aguilar en el distrito de Parcoy, Pataz. Según la tesis policial, habría participado como logístico, trasladando las armas y uniformes en el vehículo marca Suzuki T3X-310. Esta unidad había sido ubicada un día antes en un inmueble del pasaje 134 de la urbanización Torres Araujo, en Trujillo. Se detuvo a Juan Manuel Bocanegra Enriquez (23) y Roy Stiven Bocanegra Marreros (22).

La madrugada del 30 de agosto, a las 2.57 a. m., los secuestradores emprendieron la fuga a bordo de un auto negro y una camioneta Toyota Hilux, color blanco. Según se visualizó en las cámaras de video vigilancia cuando huyen por el pasaje Santa Rosa, hacia el fundo Santa Rosa, distrito de Víctor Larco Herrera.

A las 6.00 a. m., los policías tuvieron acceso a las cámaras de video vigilancia donde se observa la fuga de los delincuentes que vestían indumentaria táctica de color negro, equipada con pertrechos y parches similares a los empleados por la unidad Grecco de la Policía Nacional del Perú, además de portar armamento de largo alcance.

A las 9.04, entre los sembríos de caña hallaron prendas. Se encontró un pantalón de faena y en el bolsillo anterior izquierdo un porta carné de identidad policial y un DNI 71987664, perteneciente a Jenss Marty Lara Tantaquilla. En el porta carné se encontró huellas dactiloscópicas que serán claves en la investigación.

También un correaje táctico, con su respectivo porta arma de fuego, porta grilletes y unos grilletes de seguridad, un chaleco táctico, un camisaco táctico de faena, un casco táctico, un par de borceguies y un par de guantes tácticos sin dedos.

Se encontró un chaleco táctico, marca corporacion ampi Pérez equipos tacticos color negro, en la parte anterior dos marbetes de tela perteneciente a F. Guerrero R, suboficial 3era 2024, y la inscripción "policía" y en la parte posterior policía Grecco.

El equipo policial habría remitido a la fiscalía los resultados periciales que han hallado huellas y podrían ir disipando las dudas sobre este crimen que afirman que los detenidos no son el que se ve en los videos.

Los restos de material genético habrían sido encontrados en el gatillo del arma, la cacerina y la empuñadura del fusil R15 encontrado, así como en el porta carné y en el DNI de Jenss Lara.

La información se ha sumado a otros elementos que se han incorporado durante la investigación, que permanece bajo secreto, mientras se aguarda la culminación de declaración indagatoria de los detenidos, incluyendo la de Jhonsson Smtih Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, sindicado como cabellcida de la banda criminal Los Pulpos.

Mientras tanto, fuentes judiciales están buscando alternativas para intentar recuperar la información de los teléfonos celulares de todos los involucrados, que han sido reseteados mientras estaban a disposición del Poder Judicial.