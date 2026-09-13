Los lotes, con áreas que oscilan entre 96,76 y 1.187,62 m², cuentan con saneamiento físico-legal y zonificación adecuada para proyectos residenciales y comerciales. | Foto: composición LR

Los lotes, con áreas que oscilan entre 96,76 y 1.187,62 m², cuentan con saneamiento físico-legal y zonificación adecuada para proyectos residenciales y comerciales. | Foto: composición LR

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Quienes buscan adquirir un terreno en Lima tendrán una nueva alternativa el próximo 30 de septiembre, cuando se realice una subasta pública de 78 lotes urbanos con precios base desde S/42.000. Los predios están distribuidos en cuatro distritos y presentan áreas de entre 96,76 y 1.187,62 metros cuadrados, de acuerdo con las características de cada propiedad.

La convocatoria contempla la participación de personas y empresas interesadas en predios con posibilidades de desarrollo residencial o comercial. La mayor parte de los lotes se concentra en Lima Norte, mientras que un grupo menor está ubicado en Santiago de Surco. El proceso será organizado por el Servicio de Parques de Lima (Serpar), organismo adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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Subasta de terrenos en Lima: estos son los cuatro distritos donde se ubican los 78 lotes y sus precios base

Los 78 terrenos están distribuidos entre cuatro distritos: 32 se ubican en Carabayllo, 21 en Puente Piedra, 17 en Santa Rosa y los ocho restantes en Santiago de Surco.

Los valores establecidos para los predios parten de S/42.000 y llegan hasta S/1 millón 215.000. Cada terreno cuenta con una partida registral independiente y saneamiento físico-legal. Además, los lotes tienen la zonificación necesaria para proyectos residenciales y comerciales.

Los predios provienen de aportes de ley generados durante procesos de habilitación urbana. Serpar también aclaró que ninguno de los terrenos considerados en la subasta corresponde a áreas verdes o espacios de recreación pública. Los recursos obtenidos serán destinados al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de parques y clubes metropolitanos de Lima.

MML subastará terrenos desde S/42.000: requisitos, garantía y fechas para participar

La subasta se desarrollará el miércoles 30 de septiembre desde las 9:00 a. m. en el Circuito Mágico del Agua. Para formar parte del proceso, los interesados deberán adquirir las bases, cuyo precio es de S/50. El plazo para obtener este documento culminará el martes 29 de septiembre a las 4:00 p. m.

Las bases podrán solicitarse mediante los canales digitales habilitados por Serpar. También estarán disponibles presencialmente en el Parque de La Muralla, de lunes a viernes entre las 9:00 a. m. y 4:00 p. m., y en el Circuito Mágico del Agua, de lunes a domingo desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

Otro requisito es entregar una garantía equivalente al 5% del precio base del terreno elegido. El depósito podrá realizarse mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia no negociable. Si el participante no obtiene el lote, el monto será devuelto. Asimismo, deberá presentar los formatos establecidos en las bases, ya sea de forma presencial o virtual.

El procedimiento contará con la presencia de un notario público. Los ciudadanos y empresas pueden revisar las condiciones de la convocatoria y los detalles de cada predio en los canales oficiales de Serpar. Para consultas, también se habilitaron las líneas (01) 200-5455, 991040525, 945502821 y 962792403.